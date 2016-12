(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) BRUTALNA TUČA U PAROVIMA: Ajfonka nasrnula na starletu, ukućani ih razdvajali!

Glavni akteri "fajta" bile su starleta Tijana Ajfon i Aleksandra Subotić, a potukle su se zbog spominjanja porodice u negativnom kontekstu.

Pogledajte snimak:

ttp://www.dailymotion.com/video/x56rnt4_zestoka-tuca-u-parovima-tijana-ajfon-i-aleksandra-subotic_fun

Autor: EPK,Foto: Printscreen