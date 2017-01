VELJKOVA PESMA POSVEĆENA ARKANU: Gde je sad moj tata, da kaže sine srljaš, čekaj, stani malo...

Veljkovu pesmu prenosimo u celosti:

"Velika je odgovornost tu od prvog dana, gde si i šta radiš da li noću spavaš sama? Dal si crna dama ili anđeo bez krila? Da li kad si sama, da l’ bi samo moja bila? Zašto kad te pogledam ja ne vidim toplinu? Zašto uvek srce moje smrviš u prašinu? Pitanja je mnogo mala, odgovora nigde, pretrčo bih pola sveta samo da te stignem. Tražiš alkohol da piješ? Neću ni da čujem, glavni je to razlog zašto tvoje ime kunem, opsujem pa pljunem, pa mi bude žao, osmeh kad se vrati, život bih za tebe dao, tuđa srca krao svoje drugoj neću dati, voleo pre tebe više neću nikad, shvati. Obraćam se tati valjda on me isto gleda, kako je kod tebe, reci novosti sa neba?

Kakvi li su anđeli, koje li su boje? Sijaju li zvezde što noću nebo spoje? Ne znam ništa tata, ne znam mali Veljko ko je? Ne znam zašto mene ovi ljudi tako vole.

Neki te se boje Tata, strahopoštovanje, šta je ljubav Tata, čudno sad je moje stanje, molim te prosvetli, ja rešenje ne pronalazim, ulica za uličare ali ja se snalazim, sve sam tata probao na to se ja ne ponosim, sada znam da tata ulica sve upropasti, kurve vide koristi od mladog ludog srca, ali ovo srce Mašo samo za tebe kuca, sad na pola pucam večeras ja sam beton, ne javljam se nikom nemam kontakt sa svetom. Furam fazon klošarica jer tako mi se sviđa, vrti se u glavi od ovog lošeg pića, od ljubavi u srcu euforija me hvata, često ja se pitam da li mene neko shvata?

Gde je sad moj tata, zašto nije sada sa mnom? Da kaže sine srljaš čekaj stani malo, da kaže da me voli da mi bude pravi put, ništa nisi kriv al’ ja još uvek sam ljut, po ko zna koji put ja pišem u tišini, i iskreno se nadam da me paziš na visini, ako nije tako ako svet je ceo loš, odustati neću mlad sam boriću se još...", napisao je tada Veljko.

foto Zorana Jevtić

