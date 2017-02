VERICA ŠERIFOVIĆ PRIZNALA SVE: Trpela sam fizičko NASILJE zbog Marije!

Verica je priznala da kada je saznala da njen suprug Rajko ima vanbračnog sina, sa njim je ostala u braku i trpela fizičko i psihičko zlostavljanje samo zbog Marije.

Pevačica se plašila da će joj muž oduzeti ćerku što joj je ledilo krv u venama.

"Rajko i ja smo se venčali 1981. godine. Moja porodica njega nije htela da prihvati, tata i nekako, pomirio se sa tim, ali mama mi nije oprostila i zato sam mnogo patila. Moji roditelji mi nisu bili ni na svadbi, bilo mi je teško, ali sam znala da se neće pojaviti. Tri godine kasnije rodila sam Mariju, to je bila treća uspešna trudnoća, pre toga sam imala spontane, i zato sam bila najsrećnija na svetu kada sam rodila Maru i uzela je u naručje. Bilo je divnih trenutaka sa Rajkom, on je dobar čovek, ali pusti alkohok.Teško sam se nosila sa tim, i fizički me je maltretirao. Bila sam dete, šta sam znala, mislila sam da su normalne batine u braku, bežala sam, nisam znala ništa. Mojima nisam ništa ni pričala, nisam ni smela…", rekla je Verica.

Zorana Jevtić

Star

Autor: Foto: Dragan Kadić