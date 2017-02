VESNA RIVAS OTKRILA NAJMRAČNIJE STRANE ŽIVOTA: Pevačica progovorila o krađi, hapšenju, abortusima...

Promašene ljubavi, abortus, švercovanej za vreme devedesetih i još mnogo toga drugog je bilo na tapetu, a Vesna je nekoliko puta i slagala.

Jedno od pitanja koje je pevačici postavljeno bilo je da li je istina da je vozila ukraden automobil.

Međutim, Rivasova je ispričala da to nije istina, i da je to neko izmislio. Vrlo brzo je Vesna prešla na drugu temu i rekla kako je samo vozila tuđa kolal. Naime, vozila je automobil svoga kuma koji je bio u kolima.

Ipak, kum je spavao kada je Rivasova u poslednjem trenutku izbegla težu saobraćajnu nesreću.

Poligraf je potvrdio njene tvrdnje.

Vesna je otkrila i da li je istina da ju je taj isti kum pokrao.

"Da, to je istina i kum i njegov brat. Prvu provalu koju smo moj muž i ja imali u prvom stanu koji smo kupili, uradio je brat od mog kuma. Komšije su mi rekle da se taj čovek pozvao na mene, da sam mu ja rekla da mi popravi bravu, Tada sam ja komšiji izvadila fotografije poznanika, prijatelja i on prepozna kumovog brata. Iako sam htela da idem privanim putem, komšije su već zvale policiju. Kada sam videla tog kumovog brata, on se pojavio sa zavijenom rukom, a meni slomljeno staklo, sve mi je bilo jasno", rekla je ona a poligraf je pokazao da govori istinu.

Međutim, kada je došla do pitanja i tome da li je ona imala probleme sa zakonom, tačnije, da li je nekada bila hapšena ili privođena, Vesna je slagala, što je pokazao poligraf.

"Ne. Mislim da nisam. Po mom mišljenju je hapšenje kada te uhapse i ležiš u zatovru."

Pevačica je zatim priznala da je u jednoj situaciji uspela da prevari inspektore.

"Da li je istina da u raciji, policija nije pronašla oružje kod vas", glasilo je pitanje a onda je Vesna sve iznenadila.

"Da, policija nije pronašla oružje, a bilo ga je! To je tačno. Inače ovo mi je najbolji događaj u životu. Prevarila sma inspektore. I u kafane sam ulazila sam pištoljem, sakrijem ga u dojke i niko ne primeti."

Pored ovoga, pevačica je otkrila i svoje najintimnije trenutke te je progovorila o svojim abortusima.

"Da. Ja sam imala dva prekida trudnoće, koja su me baš poremetila. Prvi je bio sa tim prvim dečkom sa kojim sam bila 5 godina, on je mene čuvao za brak. Tri meseca pred 18 rođendana on je digao ruke. Onda sam se ja napila i silovala tog dečka. Sve smo nadoknadili za šest meseci, seksali smo se kao mali majmuni i naravno ja zatrudnim. Mislila sam da će moji popustiti, ali tata nije želeo da čuje. Taj dečko je bio druge vere tata nije želeo da čuje", otkrila je ona a poligraf je potvrdio njene reči.

