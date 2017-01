VESNA ZMIJANAC: Sve pevačice šetaju moje bivše

Na snimanju jedne emisije ona je zbog toga prozvala svoju skoro tri decenije mlađu koleginicu. Pred mnogima joj je rekla da kupi njene ostatke, ali da ona nije jedina.



- Eto, ispostavilo se da je tačno kad kažu da sam fatalna za muškarce. Posle mene, svaki od njih počne da juri pevačice, ne znam šta im to znači. I te moje koleginice uopšte mi nisu jasne! Šta imaju od toga što kupe moje otpatke, ja to nikada ne bih radila. Kad sam saznala da je Selma u vezi s Dimijem, nisam mogla da verujem. Pa zar i ona da me kopira, mlađa je od mene skoro 30 godina?! - pričala je Vesna jednoj prijateljici koja je bila s njom, dok su se ostali u studiju smejali.



Bosanska pevačica i njen kolega iz Austrije, koji je i uspešni biznismen, u vezi su još od letos, ali tek nedavno su počeli zajedno da se pojavljuju u javnosti. Zmijančeva je s Dimijem bila kratko, pred kraj 2015. godine, nakon što je definitivno raskinula sa Željkom Rstićem.



Pozvali smo Selmu i Vesnu za komentar, ali su njihovi brojevi telefona bili nedostupni.

Vesna vs Zorica Brunclik Još osamdesetih godina, mnogo pre nego što je upoznao sadašnju suprugu Zoricu Brunclik, Miroljub Aranđelović Kemiš bio je u braku s Vesnom Zmijanac. Važili su za skladan par, pa je zato domaća javnost bila u šoku kad je objavljeno da se razvode. Još veći šok je usledio kad je neposredno posle njihovog razvoda obelodanjeno da će se Kemiš oženiti Zoricom Brunclik. Rivalstvo, svađe, nameštaljke i netrpeljivost između dve koleginice trajali su pune tri decenije, da bi pomirenje palo na velikom solističkom koncertu Zorice Brunclik u Beogradskoj areni, gde je Zmijančeva bila specijalna gošća.

Vesna vs Zlata Petrović Ljubavni trougao između Vesne, Zlate Petrović i Željka Rstića tema je koja poslednjih meseci zabavlja domaću javnost. Nakon što je okončao ljubav s „kraljicom tuge“, biznismen je uplovio u vezu sa Zlatom, koja je potrajala i duže nego što su svi očekivali. Raskinuli su tek nedavno, pre tri nedelje, i to zato što je Željko našao zamenu za Zlatu - skoro trideset godina mlađu pevačicu.

Vesna vs Zorica Marković



Malo je poznato da je Vesna Zmijanac ubrzo posle raskida s Rstićem otpočela vezu sa operskim pevačem Nikolom Mijailovićem. Ali različiti temperamenti nisu im dozvolili da ljubav potraje, pa su se zato razišli posle samo tri meseca. Ubrzo potom, gradom je počela da kruži priča da je Nikola utehu pronašao u zagrljaju Zorice Marković, što ona nikada nije htela da demantuje.





Autor: Foto: Damir Dervišagić,Foto: Dragan Kadić