(VIDEO) DEVOJČICA KOJA IMA POGLED ODRASLE OSOBE: Anđelija TRBUŠNIM plesom oduševila žiri Talenta!

Anđela je plesom žiri ostavila bez teksta.

"Ne znam kako si otkrila ovaj svoj talenat, ali je činjenica da si jako darovita. Ovo je tvoj fah", rekla je Nikolićeva.

"Anđela je devojčica koja ima pogled odrasle osobe, žene zavodnice, to je sve potpuno kompleksno i komplikovano. Kod tebe nije. Kod tebe to izvire. Tvoj temperament kaže da ti to voliš".

"Držala si mi pažnju sve vreme. Bilo je možda i boljih takmičarki, ali tvoja prednost je što si prirodna", objasnio je Žika.

"Kada sam čuo dete 12 godina igra trbušni ples, ja nisam verovao, ja sam malo konzervativan. Ali ti si napravila jako dobru priču. Jako je bitno da izneseš ovaj nastup, a ti si to uradila na najbolji mogući način", rekao je Rasta.

Anđelija je dobila četiri ''DA'' i poršla u drugi krug takmičenja.

Autor: EPK