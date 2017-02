(VIDEO) NAPRAVILI ŽURKU: Bacili su Žiki ŽENSKE GAĆICE, a evo ŠTA je on uradio! Stars 23:32, 09.02.2017. 6

Ova dva mlada repera iz Crne gore oduševili su žiri svojim talentom, kao i energičnim nastupom koji je sve oborio sa nogu.

Printscreen

"S kim si sinoć bila, da li on zna, ne zna on, ne zna on, znam samo ja. Devojka za jedno veče nisi mačkice, al' kod Žike su još uvek tvoje gaćice", odrepovao je jedan od njih i dodao Žiki ženske gaćice.

Printscreen

Žika je tada gađao Rastu tim gaćicama, a malo kasnije tražio ih je natrag da bi ih vratio takmičarima.

"Oduševili ste me, imate energiju. Prvi put da neki reperi ne pričaju neku tužnu priču. Daleko ste najbolji od svih repera do sada", bio je Žikin komentar na njihov nastup.

Ovako su oni preneli svoju pozitibvnu energiju:

EPK

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Printscreen