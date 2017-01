(VIDEO) NEDA UKRADEN ZAVRŠILA TURNEJU PO AUSTRALIJI: Odzvanjaće mi aplauzi, skandiranje, suze...

Pevačica je prezadovoljna iskustvom iz Australije.

"Nosim izvanredne utiske sa ovog koncerta, kao i sa svih ostalih koje sam održala od Perta preko Melburna i Sidneja do Brizbejna. Mnogo mladih i naravno onih starijih, dobra energija, emocije i na kraju - Došlo doba da se rastajemo! Do sledećeg susreta u dalekoj prelepoj Australiji odzvanjaće mi aplauzi, skandiranje, suze i najlepše želje sa kojima su me ljudi ispratili u svim gradovima i dvoranama gde sam nastupala! Ni temperatura koja je često prelazila 40 stepeni, ni stomačni virus koji sam negde pokupila nisu mi pokvarili iti umanjili sjajne utiske koje nosim sa sobom! Good bye Australija, hello Srbija! Jedva čekam da vidim svoje najmilije unuke koje su koliko vidim u međuvremenu naučile i skijati", rekla nam je Neda, koja je pred Novu godinu izbacila novu pesmu "Kaldrma".

Autor: EPK,Foto: Promo