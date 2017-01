(VIDEO) OGNJEN AMIDŽIĆ ŠOKIRAO: Voditelj priznao pod kojim uslovima bi snimio PORNIĆ

Mnogi su pomislili da je u pitanju Ognjenov porno snimak, međutim, voditelj je uspeo da prevari sve. Reč je o šali i da na klipu se ne nalazi Ognjen, već muškarac koji simulira seksualni odnos.

Voditelj tvrdi da ne poseduje svoj kućni video, a da bi o snimanju pornića razmislio samo ukoliko bi našao dublera.

Imam Tasicev porno snimak pic.twitter.com/nEIIMF0yxd — ognjen amidzic (@OAmidzic)

">January 20, 2017





"To je bila samo jedna dobra fora, ništa drugo. Naravno da ne bih objavio svoj pornić. Možda da imam 20 godina i da radim nešto deveto, ali teško. Šta će mi to? Meni bi to moglo samo da odmogne u karijeri", rekao je Ognjen.

(Alo/Lj.Tozev)

Autor: Foto: Printscreen