(VIDEO) RASTA NAPUŠTA SRBIJU: Ana i ja ćemo ovo nekako PREŽIVETI!

"Idem u Ameriku konačno, to je već trebalo da se desi, ali drago mi je da je to sada. Očekujem šest ludih koncerata," rekao je on. Pred sam put, Rasta je otkrio šta će predstaviti publici.

"Turneja traje tri nedelje, odnosno skoro mesec dana. Idem u Detroit, Čikago, Sent Luis, Njujork i druge. Spremio sam da im poklonim sebe jer to je nešto što im nedeostaje. Oni su okruženi tom muzikom koju ja radim, ali siguran sam da su im je nedostajao neko sa naših prostora", otkrio je reper.

Ipak, njegova izabranica, supruga Ana Nikolić nije imala specijalne želje i nije tražila poklone iz Amerike.

"Nije mi napravila spisak, ništa specijalno nije tražila, poželela mi je srećan put, bićemo na društvrnim mrežama i nekako ćemo preživeti", rekao je Rasta u Premijeri.

