(VIDEO) ŠOKANTNA ISPOVEST MILIJEVE BIVŠE: Držala sam NOŽ ispod jastuka jer je hteo da me UBIJE Stars 09:53, 05.01.2017. 2

"Kada smo živeli na Banovom brdu u jednom malom stanu, on je mene toliko tukao. Prvo sam kršom odlazila od njega, spakovala stvari krišomn. Zaključavao me je u kući, a volela sam ga", počela je svoju ispovest Tijana.

"Zbog ljubomare, nepoverenja i kocke", rekla je Tijana sa suzama u očima.

"Ispod jastuka sam morala da držim nož jer mi je pletio da će me ako ga ostavim odrobijati 20 godina. Može da se zahvali svom ocu jer zbog njega ušao u rijaliti, da me ne bi ubio i proganjao. Protiv njega sam podigla prijavu", ispričala je Tijana.

Foto Printscreen

"Tijana, nemoj da lažeš. Ti si psihički bolesnik, i u rijalitijama me je pet puta udarila. Držala je nož ispod kreveta. Imali smo verbalne duele, laže nisam je toliko tukao. Nakon tri -četiri dana otišla je u policiju, prijavila me je nizašta. Ružno je. Apsolutno nikoga nisam zaključavao, ona je psiholočki bolesnik, ljubomorna. Tijana, nemaš više potrebe da me pljuješ", vikao je Mili.

"I da jeste trudna, ja to dete ne mogu da priznam jer ne znam šta je radila dva meseca kako mi nemamo odnose", rekao je Mili.



Milijeva devojka ga optuzila da ju je tukao dok... by rijaliti-klipovi

Bonus video

UZELA MAMI MIKROFON IZ RUKE: Poslušajte kako Ceca i Anastasija pevaju u DUETU!

http://chats.viber.com/kurir

Dnevne novine Kurir pokrenule su akciju "Stop nasilju" u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije i sigurnom kućom. Akciju su podržale i brojne javne ličnosti, a u kampanji Kurira učestvovale su košarkašica Milica Dabović, glumica Kalina Kovačević, novinarka Nataša Miljković i pevačica Seka Aleksić. Ovo je poruka PRETUČENE SEKE ALEKSIĆ: Izlaz postoji, potraži ga! KALINA KOVAČEVIĆ: Nisi ničije vlasništvo! Dabović: Prvi udarac nikada nije poslednji! Novinarka Nataša Miljković je prihvatila da za potrebe kampanje odigra ulogu žrtve porodičnog nasilja i pošalje poruku svima koji ga trpe. "Ne čekaj da bude kasno! Ja sam Nataša Miljković i podržavam akciju Kurira. Stop nasilju", jasno je rekla naša poznata novinarka. Ovim putem vas obaveštavamo da su u cilju sprečavanja nasilja svake vrste otvoreni i dežurni telefonski brojevi na koje svi građani ANONIMNO mogu da prijave nasilnike. BESPLATNI BROJ: 0800-011-011 (radnim danima od 10 do 19 sati) 011/3291-440, 011/2441-521, 011/2456-404 (radnim danima od 10 do 19 sati) 062/304-560 (vikendom i noću od 19 do 10 sati) 192 (MUP) 194 (HITNA POMOĆ) Sigurne kuće: Beograd (3) Kragujevac Niš Vranje Smederevo Pančevo Zrenjanin Novi Sad Sombor Sremska Mitrovica

Autor: EPK