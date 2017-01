(VIDEO) SVI U VILI JECALI: Poslušajte šta je pisalo u PISMU koje je rasplakalo Parove!

Ipak, Dalilu i dalje bole stare rane, a naročito na današnji dan, kada njen tata puni 61 godinu. Ona je rešila da mu napiše pismo i javno pročita, kako bi makar na neki način doprla do njega.

Prenosimo vam njene reči u celosti.

"Dragi Babo, možda je glupo što ti se ovako obraćam, tj. ovim putem, ali drugačije nemam mogućnosti. Znam koliko sam te povredila, a isto tako sam svesna da si ti jedino biće koje volim najviše na svetu. Danas je dan kad si se ti rodio i kada je na svet došao najbolji čovek kojeg ja već 23 godine zovem svojim ocem. Evo pišem ovo i ne mogu da verujem da je moj heroj baš na ovaj dan bio beba koja ništa nije znala. U mojim očima si veliki i uvek ćeš ostati. Babo moj, najdraži i najlepši, danas puniš 61. godinu, a ja nisam uz tebe. Znam, sada bi mi rekao da sam ja kriva što je sve tako i jesam, mnogo grešaka sam učinila, a najveća je učinjena prema tebi. Grešila sam što me poneo zatvoren prostor, što su me ponele tuđe laži i obećanja. A isto tako grešila sam što nikada nisam imala hrabrosti, da tebi kažem sve što sam čuvala u srcu. Babo, jako sam ti tužna i neispunjena od dana u kojem sam prestala da razgovaram s tobom. Fališ mi svaki sekund i svaki minut mog života. Kajem se oče moj na tvoj današnji dan, više nego ikada. Boli me prestanak komunikacije s tobom. Boli me jer znam da ti isto tako patiš, ali čuvaš to duboko u sebi. Ne znam kako si i ne znam gde si, ali ono što znam je to da i ti patiš, ali da ne želiš da pređeš preko svog ponosa. Ti si moj čuvar i moj heroj koji me učio da hodam kroz ovaj teški život. Bila sam tvoja lepotica koju si kroz ceo grad nosio na ramenima, dok sam bila mala i nazivao svojom bebom. Bila sam tvoje sve, a sada smo tako udaljeni i ne znam hoće li ikada više biti kao pre. Želim samo da znaš da te tvoje dete voli najviše na svetu i da je jako tužna jer nisi uz nju. Sve što želim na ovaj 27. januar jeste da mi budeš živ, zdrav i da mi oprostiš moju kobnu grešku iz rijalitija u kojem se sve ovo desilo. Veliki moj oče, kralju moj i srce moje, želim ti srećan rođendan, gde god bio. Znaj da imaš svoje dete koje želi da te čuje više nego išta na svetu i koje te voli beskrajno. Oprosti mi za sve, tvoj Kike kako si samo ti zvao", završila je Dalila.



DALILA Pismo Babi za rođendan

