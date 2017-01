(VIDEO) VERA MATOVIĆ VOLI BRZU VOŽNJU: Policija pevačici ODUZELA DOZVOLU!

"Policija me je zaustavila zbog brze vožnje, to mi je bilo najteže. I ti posle izgubiš uslovno vozačku i platiš kaznu", rekla je ona. Vera se našalila i rekla da je vozila "200 na sat" a potom dodala za koliko je zaista prekoračila ograničenje.

"Ja sam preticala, bilo je dozvoljeno šezdeset, a ja sam išla 92. I domah sam jaukočila, ali je kasno bilo", objasnila je ona kod Lee Kiš, a nadovezao se i Era Ojdanić:

"Ja to znam iz iskustva. Znači, to je pet poena, tri meseca dozvola ide na hemijsko čišćenje i vraća ti se čista", našalio se on.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Printscreen YouTube