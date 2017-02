(VIDEO) ZAPEVAO JE ADILOVU PESMU: Šokirao MOĆNIM GLASOM, a toliko je smršao da ga nisu prepoznali!

On je šouu izveo pesmu "Laku noć", koju u originalu izvodi Adil, i pokupio je samo komplimente na račun svoje interpretacije.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=113&v=tlpWkwJCUks

Međutim, pitanje je da li bi članovi žirija mogli da uoče da je reč o istom pevaču kada bi videli kako je on izgledao pre dve godine kada se takmičio takođe u "Pinkovim zvezdama".

On je tada imao nekoliko kilograma više i gotovo i da ne liči na čoveka koji se u subotu predstavio.

Pogledajte kako je on nekada izgledao i to će vam biti najbolji pokazatelj koliko je on uspeo da smrša za dve godine!

