VODITELJKA DNK ŠOKIRALA: Nataša BRUTALNO isprozivala Staniju, evo šta joj rade po klubovima

Starlete su ti draga tema, koja ti je omiljena?

“Znam ih par komada. Znam Soraju, ima najveće sise na svetu, zatim Staniju, ona je starleta sa mikrofonom, Tijanu Ajfon i onu Šaviju, ali nju neću da pominjem jer se ona sviđa mom mužu, a-ha-ha”

Šta generalno misliš o starletama?

“Ako su one put do legalizacije prostitucije, onda svaka čast, a ako su nešto drugo, onda ne znam… Moraju i one da se reklamiraju kao i, recimo, alu folija, ali mi nije jasno kako ih sve ne pohapse.”

Što da ih pohapse? Stanija je postala pevačica, kažu da razvaljuje u najpoznatijim evropskim klubovima?

“To sam čula, ali verovatno i nju razvaljuju tamo. Nije ni njoj lako mučenici. Muke su kada te teraju da pevaš, a ti ne znaš, kao kada bi mene naterali da igram balet sa sto kila u Labudovom jezeru, pa na šta bi to ličilo?!, rekla je Nataša za Star.

Foto Filip Plavčić

