VRAĆAJU USPOMENE: Prijatelji i kolege se opraštaju od Mikija Jevremovića!

Lepa Lukić je od naših novinara saznala da nas je napustila jedna od najvećih legendi zabavne muzike, Miki Jevremović

"Je l' preminuo? Kada? Jaooo, mnogo mi je žao! Mnogo mi je žao", rekla je Lepa jecući i plačući.

Mikijev prijatelj Matija Bećković prisetio se njihovih tinejdžerski dana.

"Bio je pravi slavni valjevski gimnazijalac, zvali smo ga Miki Varteks, jer mu je otac radio u istoimenoj prodavnici. Bio je odličan đak i šahista, ali pre svega jako dobar drug. Plačem uz njegove pesme, jer ima jako emotivne pesme i on to izvodi na specifičan način. Skoro sam ga video u šah klubu, on je bio jako blizak drugar sa mojim jako bliskim drugom, tada mi je rekao da se uskoro vidimo, nadam se da nije mislio na "onaj svet" . Nije ličilo da će tako brzo da ode, dobro se držao, ali bolest ga je slomila. Odlično je igrao šah, jako lepo peva i uživao sam u druženju sa njim", rekao je pesnik.

Predrag Živković Tozovac žali za odlaskom još jedne legende.

"To je bio vrhunski pevač. Voleli smo se privatno i družili, beskrajno mi je žao. Bio je veliki pevač, čovek, kolega, otac, beskrajno mi je žao. To je legenda, subina je naša da živimo, ako zaslužimo onda idemo u legende, a on je to zaslužio crvenim slovima", rekao je Tozovac.

Mikijeva bivša supruga Sonja Đordević Kulier sa kojom ima ćerku Jelenu opsiala ga je kao divnog čoveka.

"Pamtiću ga kao najboljeg čoveka na svetu, to je ono što će mi zauvek ostati u sećanju na njega. Nije možda bio dobar suprug, ali je bio izvandredan čovek. Zato mi je mnogo teško, ali možda se ljudi čude sada pošto smo se davno razveli, ali mi smo ostali jako bliski prijatelji. Poslednjih godina smo se jako mnogo družili. Teško mi je jer znam da moja deca imaju samo jednog roditelja, sada moram da se borim za njih, nedostajaće nam jako mnogo", rekla je kroz suze bivša supruga Sonja Đordević Kulier.

Glumac Voja Brajović opisao je Mikija kao bitnan deo svoje mladosti.

"On je bio deo moje mladosti, uopšte jedne urbane kulture malih varoši iz kojih potiče kultura. Teško se navikavam na te gubitke. Najlakše mi je da jednostavno se pravim da nikada nisu ni otišli ni Dragan Nikolić, ni svi ostali. Razmišljam o njihovoj smrti kao da su oni na nekom putu gde ćemo se kad tad sresti", rekao je glumac i opisao nam trenutak kada je saznao da je pevač u komi.

"Njegov brat Zoran je moj školski drug. Mi ga zovemo Zoran Vartek. Sa njim sam do nedavno bio u kontaktu i tako sam dobijao infomracije o Mikiju. Nažalost znao sam da će teško izvući. Žao mi je", rekao je Brajović.

