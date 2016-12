ZABRANIO JOJ DA PEVA NJIHOV DUET: Aleksandra konačno otkrila ISTINU o svađi sa kolegom!

Pisalo se da su Aleksandra i MC Stojan prekinuli saradnju kada je došlo do svađe među njima. Oni su se, navodno, žestoko posvađali jer je njega iznerviralo to što je pevačica tokom zajedničkih nastupa pevala i muške pesme koje je trebalo da izvodi on.

Foto: Dragan Kadić

Prijovićeva se ovim povodom nije oglašavala, a sada je za rešila da otkrije pravu istinu o sukobu sa MC Stojanom.

"Nije istina da smo MC Stojan i ja u svađi. Mi smo u super odnosima, često se čujemo telefonom i nismo imali nikakvu svađu. NIje mi zabranio da pevam naš duet", rekla je Aleksandra za Pink.

BONUS VIDEO: Pogledajte kakav šok je doživela Nataša Bekvalac.

http://chats.viber.com/kurir