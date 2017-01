ZBOG NJE DOŠLI U SRBIJU: Ukrajinci snimaju film o Soraji, evo kakav

Kako nas je zanimalo o čemu se radi u tom filmu i šta je pričala pred kamerama, pozvali smo je.

"Iskrena da budem, nekoliko nedelja smo se dogovarali za intervju, to je bio proces jer su oni morali da se organizuju da doputuju u Srbiju. Pozvali su me i poželeli da urade dokumentarac o mom životu, da im pokažem kako zapravo izgleda moj dan, šta sve radim, čime se bavim... Zaintrigiralo ih je to što su brojni svetski mediji prethodnih meseci pisali o meni, a oni su imali želju da iz prve ruke čuju sve o meni", kaže Soraja i dodaje da se pred kamerama maksimalno ogolila i ispričala sve detalje, a ukrajinski novinari nisu je nimalo štedeli.

Foto: Damir Dervišagić

"Pričala sam o ljubavnom životu, njih je takođe zanimalo šta sam uradila na svom telu od estetskih operacija i kako je izgledao posao voditeljke na televiziji. Proveli su nekoliko dana sa mnom, svuda sam ih vodila i pokazala da živim životom kao svaka normalna devojka i da nema ništa tajanstveno u tome", tvrdi starleta.

(Alo/Lj.T.)

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Dragan Kadić