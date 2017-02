NEDA UKRADEN: Zbog prevare sam postala beskućnik!

Ratne godine ostavile su dubok trag na Nedi Ukraden, koja je u Sarajevu izgubila sve što je godinama sticala.



Popularna pevačica je neposredno pred izbijanje nemira u Bosni i Hercegovini otišla na turneju u Švedsku, a iako je situacija bila na ivici eskalacije, nije ni slutila da se više nikad neće vratiti u svoj dom. Na nju je sve to ostavilo dubok trag i nikada se nije pomirila što je zbog prevare tada postala beskućnik. Kako nam je ispričala, dok je bila u inostranstvu, u njen stan se uselila ugledna profesorka i tako joj je bukvalno otela sve što je tokom života stvarala.



- Ta žena je silom ušla u moj dom. Uz pretnju oružjem uzela je od moje komšinice ključ i otela mi stan. Ja, kao stanovnik Sarajeva, koje je u međuvremenu okupirano, otišla sam da radim. Nije se moglo ući u grad, letovi su bili otkazani, tako da sam bukvalno bila zarobljena u Beogradu.



U kakvim ste odnosima bili s njom dok ste živeli u Sarajevu?



- Tu ženu ne poznajem lično, ali znam ko je i odakle je. Samo sam čula da se uselila u moj stan, javile su mi komšije. Pretpostavljam da joj je neko rekao da uđe u moj stan, neko ko je znao da ja nisam u zemlji.



Da li ste uspeli da uzmete svoje stvari koje ste ostavili u stanu?



- Nisam ništa uzela. Sve moje stvari uzela je ta profesorka i nikad ih više nisam videla.



Ipak, uspeli ste da ga prodate.



- Jedva sam u tome uspela posle četiri godine, i to na daljinu. Prodala sam ga za četvrtinu cene. To je bilo predivno mesto za stanovanje, pravi dom. Puno mojih dragocenosti, nagrada, klavir, dečje stvari, fotografije u njemu su ostali. Zamislite, odete negde da radite i više se ne vratite svojoj kući.



Šta se dogodilo sa televizijom Bravo, koja je bila pred otvaranjem kada je izbio rat? Da li su vam i nju oteli?



- Sa izbijanjem rata sve je palo u vodu. Imali smo prostorije u kojima je trebalo da televizija počne sa radom, ali je i to, kao i kafić na Ilidži opljačkano. Ukradena je i kompletna imovina mojih roditelja.



Kada ste prvi put nakon rata otišli u Sarajevo?



- Tek 2000. godine. Morala sam da pomognem majci da pokuša da povrati svoje. Stan mojih roditelja na Ilidži bio je potpuno uništen. Prvi odlazak mi je teško pao i neprijatno mi je da pričam o tome. Dolazim u grad u kome sam živela 30 godina i nikoga ne poznajem, sve što sam imala je srušeno, opljačkano. Kako da se osećam?



Imali ste kuću u Imotskom, u Hrvatskoj, koja je takođe ruinirana.



- Da, kuća je srušena i opljačkana. Moja majka je podnosila zahtev za obnovu, ali je nije dobila.



Da pređemo na lepše teme. Posle turneje u Australiji, uskoro idete i u Ameriku. Kako to da za vas ima toliko posla, a mnoge vaše kolege kukaju?



- Dugo trajem na sceni, a na tome mogu zahvaliti publici. Poslednjih godina radim i malo brže i modernije pesme, pa sam stekla publiku i među mlađom generacijom. Zahvaljujući svemu tome sam tražena i uvek imam posla.

Jelena Stuparušić





Za unuke uvek imam vremena Nedavno ste unucima napravili gala proslavu rođendana. Koliko vremena imate za njih?

- Za njih uvek moram da imam vremena. Kad se vratim s puta, obavezno ih obradujem poklonima. Iz Australije sam donela pun kofer igračaka i garderobe. Jedva sam ga dovukla. Inače, kada sam na turneji, gledam da se uvek čujemo putem Skajpa.

Ne mogu ja da mirim Bekutu i Ðurišićku



Važite za nekonfliktnu ličnost. Kako komentarišete netrpeljivost između vaših koleginica Ane Bekute i Snežane Ðurišić?

- Iskreno da vam kažem, ne uplićem se u te svađe. Nisam ja nadležna da sudim o nečijim svađama, nisam ih ja posvađala, pa ih ne mogu ni miriti. Trudila sam se da izbegavam konflikte, ne samo sa kolegama nego uopšte u životu. Nisam taj tip ličnosti.



Autor: Jelena Stuparušić,Foto: Marina Lopičić,Foto: Dragana Udovičić,Foto: Damir Dervišagić