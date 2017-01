ŽELJKO JOKSIMOVIĆ IMA MNOGO PESAMA: A ovo je Jovanina omiljena koja je nastala za samo 20 minuta

Reč je o pesmi "Ljubav", koja je nastala za svega 20 minuta.

"Ljubav je vanvremenska pesma. Toliko lepa. Kada smo preslušavali taj album on mi je rekao da nema hit i ode on jedno veče u studio. I onda je Jeleni Tomašević dao da napiše tekst... U stvari je ta pesma nastala u velikoj gužvi, panici. Onda je i Bajaga došao i za 20 minuta napisao tekst. Nazvao me je i rekao slušaj ovo... Zaplakala sam. To je fantazija", rekla je Jovana u Premijeri specijal.

