Zmaj: Mariću, daj 20.000 evra ili neću u „Parove“!

On je poručio uredniku Milomiru Mariću da ne računaju na njega sve dok mu ne daju pare koje traži.



Dok čeka isplatu novca, stočar na svom imanju u Šipovu obavlja seoske poslove. Kad smo ga pozvali, pohvalio se da u polju čuva stoku.



- Ne ulazim u „Parove“. Neću da idem tamo dok mi ne plate. Bolje mi je da budem kod svoje kuće jer imam mnogo posla. Bar ću nešto zaraditi. Neću tamo da sedim za džabe. Izvinite, moram da prekinem vezu jer sam u polju, ćeram stoku na ispašu - u dahu nam je rekao Zmaj, a potom prekinuo vezu.



Pozvali smo Marića, koji tvrdi da novac nije razlog što Zmaja nema u rijalitiju.



- Maksimalno smo ispoštovali Zmaja. Problem je što nema ko da mu čuva stoku. On se posvađao sa svima u selu, sad ne može da nađe radnike. Ovom prilikom pozivam nekog da mu čuva stoku kako bi on mogao da uđe u rijaliti. Malo se naljutio što smo počeli bez njega, ali mi nismo više mogli da odlažemo - poručio je Milomir.



Ivan Ercegovčević





Autor: Foto: Kurir