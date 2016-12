ZNAK OD BOGA: Dara Bubamara nakon OPERACIJE smršala 5 kila i progovorila o svom zdravstvenom stanju!

"Prinuđena sam da idem na mali odmor do Nove godine. U svakoj nesreći ima malo sreće. To je što sam se naspavala, jela lepo, smršala. Zahvalila bih se svim ljudima koji su me zvali i brinuli se za mene", rekla je Dara.

foto Printscreen

Popularna pevačica objašnjava da nikad nije bila bolesna i da su njeni prijatelji i kolege baš zato bili zabrinuti.

"Digla se velika frka jer mi se za 25 godina karijere ništa nije desilo. Ja nijedan nastup nisam otkazala. Stvarno sam bila preterala sad, tako da je to verovatno bio znak od Boga", iskrena je bila Dara.

foto Printscreen

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Printscreen