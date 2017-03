ZORICA BACILA OKO NA POLITIČARA: I ja bih Mrku, al’ mi ne da Bekuta!

- Mrka je mnogo dobar dasa jer je simpatičan, ima pare i veoma je zanimljiv. Vidi, nije da ne bih volela da ga imam! Međutim, nisam ja u tom filmu. Zaista ga poštujem kao čoveka jer mi je drug i uvek sam otvorena s njim. Lepo se nosi s popularnošću, treba izdržati to što i on jednim delom pripada estradi. To sam mu otvoreno rekla. Moja draga Ana Bekuta i on su odličan par i samo slepi ne mogu da vide njihovu ljubav. Daj bože da ima još Mrka za ove pevačice koje su ljubomorne na Bekutu. Neću ih imenovati, same će se pronaći - rekla je Markovićeva za Kurir Stars.



Zorica ističe da je bila požrtvovana zbog porodice, pa nije ni imala vremena da traži muškarca koji će je obezbediti za ceo život.



- Ovaj surovi život sam sama izgurala. Treba da mi daju orden. Zadovoljna sam svojom karijerom, o drugoj nisam ni razmišljala. Najpreče mi je bilo da odgajam svoja dva sina, a ne da ih prepustim kućnim pomoćnicima i mojim švalerima. Bilo je teško, ali oni su moj uspeh i ogledalo - kaže Zorica i dodaje da je lako naći biznismene kad imaš silikone:



- Mogu sutra da se nabijem na štikle, stavim silikone u sise i dupe, smršam 10 kilograma i nađem frajera. Ja to neću! Uvek sam slušala samo srce i hemiju, titule me ne interesuju. Mogla sam da imam i političare, kompozitore, direktore, ali jednostavno - oni nisu moj svet. Boli me uvo za njih!



