ZORICA PROGOVORILA O BRUTALNOJ SVAĐI Evo zašto sam se GUŠILA U SUZAMA a od RADOVIČKE ne bih uzela...

"Meni tamo nisu ponudili ulogu glumice u šou programu. To je format koji je šou program u kojem učestvuju mladi kandidati koje mi ocenjujemo, a ja sam sama po sebi šou program i verovatno su se zbog mene zbog toga odlučili.

Sve što tamo uradim, što se dogodi to je trenutak o kojem ja razmišljam baš na taj način, trenutak kada se ja tako osećam i moja reakcija je potpuno autentična, bez imalo laži i prevare. Ja jesam plakala u jednoj emisiji, baš sam plakala i onako mi je čudno bilo. Neki ljudi su reagovali komentarom, svaka ti čast kako si ono odglumila.

Ja sam neko ko je veliki emotivac. Ne mogu da neke emocije zaključam. Ja sam takva", otkrila je Zorica.

"Sad da bih opet zaplakala, treba da mi neko opali šamar, mislim da se rasplačem. Nadam se da do toga to neće doći. Ja sam prvo na meti kritike Miroljubu, koji me odmah u kolima napadne nisi smela ovo, a da zaplačeš nisi semela nikako, pa se ja opet rasplačem... Svašta se to dešava. Niko mene nije bio po ušima da se rasplačem. Ali sa mnom ste načisto, kažem šta mislim", rekla je Zorica.

"Od Aleksandre bih uzela samo to što je zgodna i lepa, iskreno kažem, ništa drugo ne bih uzela", odgovorila je Zorica u emisiji "Ja to tako".

Autor: EPK