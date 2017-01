ZORICE, ZAR TE NIJE SRAMOTA? Pas živi na lancu, hrane ga kiselim kupusom

Restoran pevaljke Zorice Marković. Pas na ledu, na lancu, dobio da jede kiseli kupus. Jedva hoda, zapušten.



Ovo je samo jedan od komentara na Fejsbuku u vezi sa strašnim prizorom koji su posetioci kafane „Ognjište“, u vlasništvu folk pevačice Zorice Marković zatekli ispred objekta. Veliki pas, tužnih očiju i ućebane dlake živi na lancu u dvorištu kafane. Sporo se kreće na ledu debelom 15 centimetara. Kućica u koju bi trebalo da se skloni je premala za njega. Svuda okolo su ostaci njegovog izmeta i kiselog kupusa. To je jedina hrana koju dobija.



Ekipa Kurira donela mu je granule i konzervu. Odmah je sve pojeo, ali nismo mu smeli prići, dobacili smo mu hranu izdaleka. Pas reži. Razumljivo, i mi bismo režali da smo na lancu.- Vlasnik lokala je pre nekoliko meseci vezao psa na tom mestu i od tada ga nije puštao s lanca. Dakle, to nije Zoričin pas. Ali svejedno, mogla je da reši taj problem i da pomogne psu koji je zarobljen na tom ledu. Mogla je da pozove vlasnika i da mu kaže da skloni psa na neko humanije mesto. Ona svako veče dolazi u kafanu, lumpuje do zore, tako da je sigurno upućena u taj problem. Tom jadnom psu samo daju kiseli kupus da jede - rekla nam je žena koja živi blizu kafane.Pozvali smo i pevačicu, koja nije pokazala ni trunku kajanja niti samilosti prema psu.- To nije moj pas. Nikad nisam obratila pažnju u kakvom je stanju. Čujem ga da nekad laje. Poznato je da sam humana i da ne bih dopustila da životinja bude ugnjetavana, mučena i izgladnjivana. Svima onima koji po društvenim mrežama pišu da sam ja kriva i da je to moj pas, poručujem da popuše ku*ac i da vode brigu o sebi i svojim ljubimcima ako ih imaju. Moji kućni ljubimci su zbrinuti i ništa im ne fali - rekla nam je Zorica.

Bravo

NAŠAO JE DOM!



Andrijana Kozić je samo jedna od mnogih koji su na Fejsbuku apelovali za pomoć ovom ugroženom psu. Dirnuta njegovom tužnom sudbinom na kraju je i preuzela sudbinu u svoje ruke. Otišla je do kafane, oslobodila psa, odnela ga kod sebe kući i dala mu ime Simke.

Andrijana, hvala ti!

KURIR SLUČAJ PRIJAVIO POLICIJI



Redakcija Kurira obavestila je MUP o slučaju nesrećnog psa i zamolili ih da što hitnije reaguju.

- Patrola nije zatekla psa ispred kafane „Ognjište“. I pored toga, preduzećemo sve mere, u konsultaciji s tužiocem. Policija će nastaviti da radi na tom slučaju - obacestili su nas iz MUP.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Nebojša Mandić,Foto: Damir Dervišagić,Foto: Facebook