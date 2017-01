ZORICU BRUNCLIK RAZOČARAO KEMIŠ: Javno otkrio da je imao SEKS za jedno veče!

U jednoj emisiji gosti su bili Zorica Brunclik i njen suprug Kemiš, pa su odgovarali na škakljiva pitanja o svom privatnom životu.

Voditeljka je pitala da li je neko od gostiju u njenoj emsiji imao seks za jednu noć, na šta su svi odgovrili da nisu, osim Kemiša, na šta se Zorica zabezeknula.

ZORICA PROGOVORILA O BRUTALNOJ SVAĐI Evo zašto sam se GUŠILA U SUZAMA a od RADOVIČKE ne bih uzela...

Ona nije verovala da se to desilo i mislila je da se njen suprug samo šali, pa je zanimalo u kom periodu se to desilo, a on je priznao da to nije bilo samo jednom.

Kemiš je rekao da se to dešavalo davno, dok je služio vojsku, na šta se Zorica ubacivala sa pitanjima koliko je on to dugo bio u vojsci.

"A, da, znam ko je to bio. To je Fata, znam za Fatu", rekla je Zorica Brunclik, pa je tom prilikom Kemiš priznao za emisiju "Ja to tako" da ona i njen suprug sve dele.

