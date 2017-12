(VIDEO) MALA ŠVAJCARSKA U SRBIJI: Prvi put su građani izašli na izbore, a tamo nije bilo stranaka i imena na papirima!

- Nijedan grad ovo nije pružio do sada - zadovoljni su meštani

Juče su u Srbiji održani zaista jedinstveni izbori. Na listi nije bilo ni imena stranaka, ni imena kandidata.

Građani u 24 šabačka sela birali su projekte na koje bi trebalo raspodeliti novac građana, a koje su predlagali saveti mesnih zajednica.

- Crkva, balon sala, ambulanta, bunar, vaga, škole, putevi samo su neki od predloga koje su meštani kandidovali za izbore u svom selu. Pravo da glasaju imaju svi građani koji su se upisali u spisak, bez obzira na to da li su platili porez ili ne. Da predlažu su mogli samo oni koji su porez platili, jer je to pošteno. Mi u Šapcu veruju da će ovakva politika uključivanja građana u procese odlučivanja pokazati pravu narodnu volju i da građani koji slobodno odlučuju donose dobre odluke. Ono što zaokruže na glasačkim listima, na proleće će biti urađeno, to garantujem ja kao gradonačelnik Šapca, kazao je gradonačelnik Nebojša Zelenović.

Kako piše Espreso, on je najavio da će 2018. godine u ovaj proces, pored prigradskih i seoskih mesnih zajednica biti uključene i sve gradske mesne zajednice.

Ovo su zaista jedinstveni izbori, jer po prvi put u Srbiji građani nisu birali stranke ili kandidate, već ono što će u njihovim mestima biti urađeno.

- U redu je što građani imaju pravo da kažu šta hoće - kaže jedna meštanka.



- Da i mi znamo gde naša sredstva idu, porez kao porez mora se plaćati ali hoćemo da znamo gde naša sredstva idu - kaže jedan od birača.

- Nijedan grad ovo nije pružio do sada - zadovoljni su meštani.

A reakcije širom Srbije su vrlo pozitivne:



Izašlo 40 odsto birača, a evo za šta su glasali

- Iako je pao prvi sneg, to nije sprečilo Šapčane da izadju na biračka mesta i da se izjasne o projektima koji će poboljšati kvalitet života u mestu u kom žive - kazali su ih gradske vlasti i dodali da nije bilo nepravilnosti.

A rezultati...



- Imamo primer Tabanovića, u kom se najviše meštana izjasnilo da je potrebno da se zida crkva u centru sela, dok su u Donjoj Rumskoj saglasni da se novac od poreza troši za uređenje prilaza groblju. U Drenovcu su odlučili da najviše sredstava ulože u sređivanje atarskih puteva, a u Duvaništu za uređenje školskog dvorišta i popravku puteva izjasnio se isti broj građana. U nekim mesnim zajednicama je bilo više predlagača tako da je došlo do ukrštanja projekata - kazali su iz gradske vlasti.



