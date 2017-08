BIR FEST MENJA TRASU LINIJA NA NOVOM BEOGRADU: Ovo su pravci kojim će se gradski autobusi kretati

BEOGRAD - Izmene saobraćaja za vreme trajanja manifestacije „Bir fest 2017” Vozila javnog gradskog prevoza 15, 27E, 35, 43, 60, 84, 704, 706 i 707 će se za vreme održavanja manifestacije „Bir fest 2017” kretati izmenjenom trasom i to: 16, 17. i 18. avgusta, od 17 do 4 sata, a 18. i 19. avgusta, od 17 do 6 časova.

Vozila javnog prevoza sa linija 15, 84, 704, 706 i 707 će se umesto Bulevarom Nikole Tesle, na delu trase od Brankovog mosta do Ulice trešnjinog cveta, u oba smera, u navedenom periodu kretati Bulevarom Mihajla Pupina i Ulicom trešnjinog cveta i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linija 27E, 35 i 43 će se, u oba smera, umesto Bulevarom Nikole Tesle i Ulicom ušće, kretati Bulevarom Mihajla Pupina, Milentija Popovića, Vladimira Popovića do terminusa „Novi Beograd (Blok 20)”. Linija javnog prevoza 60 će u vreme održavanja manifestacije (između 18 i 4 časa) saobraćati u smeru ka okretnici „Novi Beograd – Toplana” trasom Brankov most – Milentija Popovića – interna saobraćajnica – Vladimira Popovića – Zemunski put – Brodarska i dalje redovnom trasom, a u povratku vozila sa ove linije će koristiti redovnu trasu.

Za sve informacije građani se mogu obratiti „Beokom servisu” na telefone 0800-110-011 za pozive iz fiksne mreže Telekoma ili na 011/ 3090-007 za ostale fiksne telefonske mreže i mobilne operatere.

(Kurir.rs/Beoinfo/Foto Nebojša Mandić)