STUDENJAK: Menze otvorile vrata, 3 obroka dnevno za 171 dinar

BEOGRAD - Proradili restorani u Studentskom gradu i nekoliko domova. Za 171 dinar dnevno studenti će moći da pojedu doručak, ručak i večeru



Menze u "Studentskom gradu", "Karaburmi" i "4. aprilu" juče su otvorile vrata studentima koji su već došli u prestonicu da bi spremali ispite za septembarski rok. Kako se studentski domovi budu punili, tako će se i restorani u njima otvarati.

- Kao i uvek, prvo smo otvorili menze u domovima "Studentski grad" na Tošinom bunaru, "Karaburma" u Mije Kovačića i "Voždovac" u Vojvode Stepe - navode u Studentskom centru. - Sledeću menzu otvaramo u domu "Kralj Aleksandar", i to možda već krajem nedelje. Ipak, sve zavisi od broja pristiglih akademaca. Sve menze su spremne, očišćene i sređene, prošle su higijenske i sanitarne preglede.

Vreme kada se obroci sada mogu dobiti kraće je nego inače, zbog još nedovoljnog broja studenata u domovima. Tako doručak traje od 8 do 9.30, ručak od 12 do 14, a večera od 18 do 20.

- Već od 1. septembra očekujemo da će sve menze raditi punim kapacitetom i da ćemo služiti 20.000 obroka dnevno - kažu u Studentskom centru. - Većih izmena u jelovniku neće biti, a ni cena se ne menja. Tako će za 171 dinar dnevno studenti moći da pojedu doručak, ručak i večeru, odnosno izbalansirane obroke sa svim vrstama mesa, svežeg voća, povrća i mleka.



(Kurir.rs/Večernje novosti/S.B.M./Foto: Zorana Jevtić)

