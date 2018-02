VOZAČI, NAORUŽAJTE SE STRPLJENJEM: Sutra novi radovi u Beogradu, izbegavajte ove deonice

Od mosta "Gazela" do aerodroma "Nikola Tesla", u smeru Beograd-Šid od sutra počinju radovi na postavljanju javne rasvete i humuziranju zemljišta u srednjem pojasu, najavili su JP "Putevi Srbije".

Radovi će se izvoditi u pokretu i u toku njihovog izvođenja za saobraćaj će biti privremeno zatvorena krajnja leva preticajna saobraćajna traka.

To javno preduzeće je najavilo i da će radovi trajati do 21.novembra i da će biti izvođeni od 07.00 do 17.00 časova.

