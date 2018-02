NA INICIJATIVU BEOGRAĐANA: U nedelju startuje nova trasa linije 94

Žitelji Resnika će od 19. novembra imati direktnu autobusku liniju do Novog Beograda.

Naime, u nedelju će biti puštena nova linija gradskog prevoza 94, koja je produžena do Ulice Edvarda Griga, gde je izgrađena nova okretnica.

Izmenjena linija će sada umesto do Miljakovca saobraćati do naselja Resnik, i sve to zahvaljujući inicijativi Gradske opštine Rakovica koja je primila veliki broj molbi građana.

Linija 94 kretala se od Novog Beograda do okretnice u Borskoj ulici na Miljakovcu.

Nakon produženja, linija 94 će se od okretnice u Borskoj dalje kretati sledećim ulicama: Borska – Miška Kranjca – Patrijarha Dimitrija – Oslobođenja Rakovice – Kružni put Kijevo – Slavka Miljkovića do novoizgrađene okretnice u Ulici Edvarda Griga (u blizini doma zdravlja u Resniku).

