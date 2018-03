HIT OGLAS BEOGRAĐANINA KOJI PRODAJE MOBILNI: Ne nudite mi vašu ženu, ni ovu moju ne mogu da slušam!

BEOGRAD - Jedan Beograđanin dao je pre nekoliko dana oglas u kojem navodi da prodaje noviji i očuvan telefon jedne poznate svetske marke što se, kako kaže, vidi i sa slika.

Oglas je postavio na jedan domaći sajt za kupovinu i prodaju. Za razliku od većine oglasa, njegov je potpuno neočekivanog sadržaja!

foto: Printscreen

"Stvari koje nudite bicikle, kompjutere, preparirane životinje i preparirane delove tela životinja, saksije, tepihe, mačke i kerove, fotoaparate, digitrone, ikone, kajle, kačkete, noževe, sablje, gasne pištolje, garderobu, srebrne lančiće i narukvice itd, soni plejstejšn i ko zna šta još, ja cenim jedan evro i koliko god vi mene ubeđivali da to meni treba i kako ću ja sa tim biti prezadovoljan mene to ne interesuje i vredi mi jedan evro. Venčanice i odela ne nosim ni to mi ne treba", piše prodavac u svom oglasu poručujući potencijalnim kupcima da nije raspoložen ni za kakvu trampu.

foto: Youtube Printscreen

On u oglasu kaže i sledeće:

- Naravno ne prihvatam u zamenu ni cveće visibabe, kelerabe, ljubičice, jer me to ne interesuje i ne nudite mi u zamenu ni vaše žene, jer ni ovu moju ne mogu da slušam, a kamoli tuđu i ne zanimaju me telefoni koji su pogodni za rimu... Ne uzimam ni telefone koji su kvašeni ili upadali u vodu - bilo slatku ili slanu i koji su više u vodi proveli nego njihovi vlasnici. I nemojte me ubeđivati kako ste ga tako kupili jer ja nikad do sada nisam čuo da bilo koja firma ima prodavnicu u Dunavu, Savi, Jadranskom ili Egejskom moru - napominje ovaj prodavac.

foto: Shutterstock

- Kerove, mačke i ostale životinje ne uzimam. Kad budu izmislili kerove i mačke sa minimum jedan gigabajt ram memorije da imaju kameru, slušalice, mikrofon i da sa njih može da se okrene neki broj telefona, e onda mi se javite i dogovaramo se. Naravno i koliko god da su rasni moraju imati papire i moraju biti očišćeni od parazita.

(Kurir.rs/Foto: Youtube printscreen/Ilustracija)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

URNEBESNO! Pas uzeo gazdi mobilni telefon i beži!

Kurir

Autor: Kurir