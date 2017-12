(FOTO) MAGIČNO JUTRO U BEOGRADU: Evo zašto su Fejsbuk i Instagram prepuni fotki neba iznad prestonice!

#lgv20 #belgradephoto #belgradestreetstyle #belgrade #beograd #ig_beograd #mojbeograddusuima #volimbeograd #mojbeograd #bestofbelgrade #ig_bgd #slikebeograda #my_belgrade_has_a_soul #beograduslikama #serbianphotography #ig_exyu#srbija #serbia #ig_srbijainstagram

A post shared by Igor Stojkovic (@igor_stojkovic_) on Dec 12, 2017 at 1:15am PST