POČELA SEZONA: Otvoreno klizalište na Tašmajdanu, za đake besplatan ulaz

BEOGRAD - Na stadionu "Tašmajdan" u Beogradu danas je otvoreno klizalište čime je ujedno označen i početak zimskog festivala ICE@TAŠ.

"Prošle godine je, posle 37 godina, ponovo otvoreno klizalište na Tašmajdanu i sa ponosom mogu da kažem da smo obnovili nekadašnju tradiciju jer je ovo klizalište deo istorije našeg grada", rekao je novinarima gradski menadžer Goran Vesić.

On je dodao da je prošle godine klizalište na Tašmajdanu imalo skoro 30.000 posetilaca što potvrđuje da je to, posle 37 godina, kultno mesto za klizanje.

"Ovo klizalište se razlikuje od svih ostalih zato što su sva ostala klizališta u Beogradu za decu, a ovo je klizalište i za decu i za odrasle", istakao je gradski menadžer i zahvalio zaposlenima u SRC "Tašmajdan" i svima koji učestvuju u ovome.

Učenici osnovnih i srednjih škola će na klizalištu na Tašmajdanu, uz đačku knjižicu, moći besplatno da klizaju tokom decembra, radnim danima od 15 od 17 sati. Od drugog do devetog januara u terminima od 12 do 14 sati i od 15 do 17 sati, dok će od 10. do 31. januara ulaz za učenike biti slobodan svakog radnog dana od 15 do 17 sati. Tokom februara đačka knjižica biće ulaznica svakog dana u tri termina: od 10 do 12, od 12.30 do 14.30 i od 15 do 17 sati.

Termini za rekreativno klizanje radnim danima tokom decembra i januara su od 15 do 17 i od 18 do 21 sati. Vikendom je dostupan i termin od 12 do 14 sati, a tokom februara ljubiteljima klizanja će na raspolaganju biti i prepodnevni termin od 10 do 12 sati.

Cena ulaznice za jedan termin klizanja je 200 dinara, vikendom 300, dok su na popustu karte za učenike i studene, kao i porodične karte.

"Uz najmoderniju rasvetu i dobru muziku očekuje nas čitav niz dobre zabave u drugoj polovini decembra, tokom januara i u prvoj polovini februara", rekao je direktor SRC "Tašmajdan" Milan Novović.

Prošle godine je bilo oko 30.000 posetilaca, rekao je on i dodao se ove godine očekuje da taj broj bude veći.

"Očekuje se nešto blaža zima pa ćemo u tom smislu možda imati manjih problema sa održavanjem leda, ali sa druge strane svakako će biti prijatnije za samo klizanje. Sa zadovoljstvom mogu da kažem da smo uspeli da napravimo, postavimo i održimo led i da danas otvorimo drugu sezonu ICE@TAŠ festivala", dodao je Novović.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Printscreen)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

LOMILA SE KAO BAMBI: Seksi plavuša u štiklama na ledu napravila urnebes

Kurir

Autor: Foto: Printscreen YouTube