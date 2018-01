MAJKA TVRDI DA NIJE UPALA NA ČAS I MALTRETIRALA DECU: Sve se desilo zbog višegodišnje torture nad mojoj ćerkom

Ivana S., majka devojčice četvrtog razreda O.Š. “Kralj Aleksandar Prvi”, koja je, prema rečima članova Saveta roditelja te škole upala na čas svoje ćerke i maltretirala učiteljicu i đake, a njen nevenčani suprug i preti, potvrđuje da se incident jeste dogodio, ali tvrdi da je učiteljica propitivala učenike, a ne ona.

Kako kaže, sve je kulminiralo nakon višegodišnjih problema sa učiteljicom njene ćerke.

- Nije tačno, pre svega, da sam ja upala na čas, već me je sama učiteljica pozvala da dođem. Postavila me je da sednem za njenu katedru, predstavila učenicima i počele smo razgovor. Ja decu nisam ništa propitivala, već je ona same đake pitala tokom našeg razgovora da li znaju za te događaje o kojima smo razgovarale i da li je tačno to što sam ja rekla. U međuvremenu je dva puta izlazila iz učionice kako bi popila lek za smirenje, te da se osećala ugroženo i da sam ja bila neprijatna prema njoj ili deci, mogla je pozvati i školsko obezbedjenje i policajca - navodi Ivana S za Alo.

Kaže da su iz učionice zajedno izašle u jednom momentu kada je učiteljica već “izgubila kompas” i počela da se trese.

Konstatovane nepravilnosti

Podsećamo, događaj se dogodio prošle godine u decembru mesecu, kada je navodno Ivana S. ušla u učionicu četvrtog razreda O.Š. “Kralj Aleksandar Prvi” u kojoj je bila njena ćerka. Tom prilikom Ivana S. je, navodno, napravila pravu dramu, grubo ispitujući đake o navodnoj torturi učiteljice nad njenim detetom. Nakon toga pobunio se Savet roditelja, a ministar prosvete Mladen Šarčević za “Alo!” je istakao da su konstantovane brojne nepravilnosti i da sve vodi ka smeni direktora škole Milana Pušiće.

- Ja sam direktno otišla u kancelariju kod školskog pedagoga Marije odakle sam ubrzo čula buku i prepoznala glas svog nevenčanog supruga koji je sve vreme bio ispred učionice. Suprug joj nije pretio već je bio iziritiran što posle svega što je uradila i radi mom detetu drznula se da mu se tako besna unese u lice, nakon čega joj je on uputio nekoliko ružnih reči, uglavnom na račun njenog ponašanja i izgleda, ali kategorično tvrdim i to mogu i da dokažem pred nadležnim organima da joj ni jednog momenta nije “pretio smrću” kako navodi Savet roditelja, jer sam ja bila kao i pedagog tu na licu mesta, a ne roditelji.

Nije, naravno, to trebalo da uradi, ali u isto vreme, nije joj pretio smrću i rekao je to iznerviran i u afetku nakon dugogodišnje torture od strane te učiteljice koje moje dete proživljava - kaze Ivana.

Kako kaže učiteljica, ume i fizički da kazni decu.

- I moja ćerka se jednom vratila sa otiskom njenih prstiju na obrazima jer ju je grubo uhvatila šakom za lice. No, to sam sve prijavila školskom psihologu i o tome postoje zapisnici u školi - zaključuje Ivana.

