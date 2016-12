HAOS NA TERAZIJAMA PRED NOVU GODINU: Policija uhapsila vlasnika kioska!

Marko Purković, vlasnik trafike „Tri Em plus“, uhapšen je jer je ometao komunalnu inspekciju dok su pokušavali da uklone njegov kiosk s Terazija.



Pored Purkovića, uhapšena su još dvojica njegovih radnika, takođe zbog ometanja policije u vršenju službene dužnosti.



Drama na Terazijama počela je kad su se Purković i četrdesetak njegovih radnika okupili ispred trafike kako bi pokušali da spreče njeno uklanjanje.

- Kada je u oktobru pravljen plan postavljanja kioska, nisu nam dali dozvolu, bez ikakvog obrazloženja. Žalili smo se Upravnom sudu, a onda i Gradu Beogradu kao višoj instanci, ali nisu hteli da prihvate naše razloge. Skupili smo čak 5.000 potpisa u peticiji, ali ni to ih ne zanima. Došli smo ovde da odbranimo naše pravo da radimo i moraće silom da nas uklone - rekao je Purković za Kurir.



Nakon četiri sata odbijanja da se sklone od trafike, policija je u saradnji sa tužilaštvom odlučila da privede vlasnika trafike.



Za razliku od njega, koji se nije opirao hapšenju, dvojica njegovih radnika bila su malo nervoznija. Oni su najpre odbili da daju policajcima lične karte, zbog čega su i njima stavljene lisice.



Prema rečima okupljenih radnika, svi su uplašeni za svoju budućnost.

- Firma ima više trafika po gradu. Sada su uklonili ovu, sutra će i ostale. A šta ćemo mi da radimo? Od čega ćemo živeti i izdržavati decu? Mi samo želimo da radimo i zarađujemo - rekla je jedna od radnica.



Zaposleni brane Purkovića

ON JE GAZDA ZA PRIMER



Okupljeni radnici rekli su da je Marko Purković gazda za primer.

- Sedam godina radim kod njega. Nijedna plata mi nikada nije kasnila. Trudnice ne otpušta kao neke gazde, već ih šalje na bolovanje i plaća. Isto je i prilikom smrti - nedavno je jedna koleginica preminula, a on je platio čitavu sahranu. Eto kakav je on čovek. Ne zaslužuje ovo - kaže revoltirana radnica.