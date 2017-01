I KARAĐORĐEVIĆI U LEDENOM DUNAVU: Za krst časni se ne takmiči, svi su pobednici!

Zima kod kule Nebojše je tolika da kamen puca. Ipak, grupa odvažnih ne odustaje od plivanja za časni krst.



Među njima su i princ Đorđe Karađorđević i njegova žena, princeza Felon.



Nema milosti



Vreme kao da nema milosti prema plivačima i učesnicima programa. Sneg neumoljivo veje, a hladnoća bi i veoma izdržljive najurila u topli dom.



Ipak, na Krstovdan se pliva jer vera i tradicija to nalažu.



Prvi među njima moraju biti princ i princeza. Svojim plivanjem daju primer. Posle 33 metra hvataju zajedno krst i podižu ga s osmehom.

- Ponosan sam na Felon! Ovo je prvi put da skače u hladni Dunav! Meni je ovo četvrti put da plivam za krst i osećaj je fenomenalan! Nadam se da ćemo biti ovde zajedno i sledeće godine - poručuje Đorđe Karađorđević



Za njima skaču i drugi plivači. Ne takmiče se, već odaju počast časnom krstu. Važno je da svi stignu i zajedno drže krst.



Svako je pobednik



To potvrđuje i predsednik Kraljevskog reda vitezova Hadži Zoran Dušanov Mrđenović:

- Svako ko danas uđe u vodu je pobednik, niko se ne takmiči i krst svi zajedno iznose! Zato, braćo, u ime Boga, krenite!



Uz Karađorđeviće i plivače bili su i Tanja Andrijić i Anastasija Mrđenović, koje su pesmom zagrejale duše. Na Dunav su izašli i članovi Kraljevskog reda vitezova Arhangeli i džudo kluba iz pravoslavnog sportskog društva Sveta Srbija, kao i pripadnici MUP i VS.



Organizator manifestacije i generalni direktor agencije "Dijaspora grup" Milorad Ćirić se zahvalio svima koji su se "usudili da prisustvuju":

- Hvala svima koji su nam se pridružili uprkos ovakvom vremenu, pogotovo učesnicima, ali i svima koji su pomogli organizaciji - rekao je Milorad.



Do sledećeg Krstovdana!





Autor: Strahinja Hadžibugarčić