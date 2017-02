KO JE MISTERIOZNI KUPAC: Kuću od 100 kvadrata na Senjaku hteli da prodaju za 30.000 evra

Za ovakvu kuću, tvrde agenti za nekretnine, moglo bi da se uzme i 140 do 150 hiljada evra, a sudski veštak je procenio na 85 hiljada evra!Kuća se nalazi u elitnom delu Beograda, a u opštini Savski venac je prosečna cena kvadrata novogradnje i do 2.700 evra. No, izvor upoznat sa ovim slučajem tvrdi da je kupac pravno lice iz Lazarevca, koje se bavi gradnjom. I eto slučajnosti. Elitnu parcelu u elitnom delu grada dobija za bagatelu.

Foto: Printscreen

Ipak, ekipa portala Espreso.rs nije uspela da sazna ko je kupio kuću, jer je privatna izvršiteljka sve vreme tvrdila da je u pitanju "poslovna tajna" i da nema prava, niti zakonska ovlašćenja da komentariše slučaj

Bilo kako bilo, porodica Vasić je ostala u kući, a Igor Jakšić iz Inicijative za ukidanje privatnih izvršitelja za Espreso je kazao da se privatni izvršitelj oglušio o odluku sudu da vlasnik nekretnine nije i nosilac duga koji se ovde naplaćuje, i da je izvršio i prevaru:

Foto: Printscreen

- Privatni izvršitelj je izvršio i prevaru lica koje je na licitaciji kupilo ovu nekretninu, on nije izvršio sva pravna sredstva za naplatu duga, nije stavio administrativnu zabranu na penziju gospođe, mnogo toga je ovde prekršeno - kaže Jakšić.

Foto: Printscreen

Iseljenje ove nesrećne porodice bilo je zakazano za danas, ali do njega nije došlo!

- Izvršiteljka misli da je iznad zakona, misli da je jaka kao crna zemlja! Mislila je da će lako dobiti dobru parcelu na Senjaku! Ona nije sačekala ni zaključak Osnovnog suda o tome ko je vlasnik - kaže Julijana, vlasnica, koja će ići gde treba, kaže, samo da pomenuta izvršiteljka izgubi licencu.

