MALI: Uređenje parka Ušće deo strategije povratka Beograda na reke

BEOGRAD - Park “Ušće”, od hotela Jugoslavija do Brankovog mosta ubuduće će biti oplemenjen brojnim sadržajima, a stanovnici prestonice će kroz aplikaciju “Beograđani” moći da glasaju za određena rešenja i daju svoje komentare

Konsultantska kuća “Gel arhitekts” predstavila je danas čelnicima Beograda načine na koji se taj park može urediti, a gradonačelnik Siniša Mali rekao je novinarima da u narednih nekoliko nedelja očekuje finalnu prezentaciju posle čega će JP “Gradsko zelenilo” uraditi projekat.“

U junu imamo usvajanje završnog računa budžeta za prethodnu godinu, kao i rebalans budžeta koji sledi nakon toga. Mislim da može da se izdvoji dovoljno novca da se krene u realizaciju tog projekta”, rekao je Mali.

Prema njegovim rečima, prvi koraci će biti poznati za nekoliko nedelja, da li će se recimo odmah graditi tobogani, teretane na otvorenom, mala jezera, igralište za odbojku na pesku. Mali je podsetio da je reč o zelenoj površini, koja sada služi za šetnju pored promenade, ali da nema drugih aktivnosti.“

SINIŠA MALI: Ušće će biti kao Park Gorki u Moskvi

Želimo da to bude deo koji će povezivati Kalemegdan i drugu stanicu gondole kod TC Ušće, ali takođe i deo koji će imati i veliki broj zabavnih sadržaja, akvariju, planetarijum, Muzej umetnosti koji će biti otvoren do kraja ove godine”, rekao je Mali. Mali kaže i da će se Beograđanima kroz istoimenu aplikaciju dati mogućnost da glasaju za rešenja, kao i da daju svoje komentare.

Foto: Zorana Jevtić

On je podsetio da je uređenje parka deo šire strategije da se Beograd vrati na obale reka.“ Mislim da će naredne nedelje ići i oglas za projektovanje starog Savskog mosta. Čim se završi projektovanje, krećemo u izvođenje radova. To će biti most koji će biti i pešački i za bicikliste, ali i za saobraćaj”, istakao je gradonačelnik i napomenuo da gondola ide svojim tokom. Mali očekuje da će se u oktobru, novembru krenuti sa radovima kako bi se završilo povezivanje Kalemgedana i parka Ušće.

On je takođe izrazio zadovoljstvo što su velika imena iz sveta arhitekture zaintresovana da daju svoj doprinos uređenju Beograda, među kojima je i Jan Gel (Gel arhitekts). Podsetivši je da je Savsku promenadu radila jedna od najpoznatijih kompanija iz Los Anđelesa, da veliku kulu Beograda na vodi radi najveća arhitektonska kuća iz Čikaga, Mali smatra da će to doprineti većem broju turista.

Autor: Foto: Tanjug,Foto: Beoinfo