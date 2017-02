NASILJE NE SME DA RAĐA NASILJE: Jeziva grupa istetoviranih mladića javno preti MUČITELJIMA ŽIVOTINJA

Grupa istetoviranih mladića, sakrivenih iza fantomki, poziraju na slikama u majicama ovog udruženja i prete mučiteljima životinja da se "neće dobro provesti" ako ih oni pronađu. Nekoliko istetoviranih i nabildovanih momaka sa fantomkama poziraju na jednoj od slika ovog pokreta, za koju je označeno da je napravljena ove godine. Svi su u crnim majicama sa logom “Levijatana”, crtežom medveđe šape.

- Mi smo organizacija iz Beograda. Telefon ne smemo da vam dajemo, jer samo predsednik može javno da se izjašnjava. Pozdrav - odgovor je koji smo dobili na pitanje da li možemo da uradimo priču o njima.

Ovi mladići na svojoj fejsbuk stranici tvrde da se brinu o životinjama sa ulice ali i onima koje su zlostavljane, što su potkrepili brojnim slikama i video snimcima.

"Ovo je Jovanka. Mešanac stafa i doge verovatno, posto ima 3-4 meseca a oko 15-ak kila. Jovanku smo spasili sa đubrišta na Čukarici... Jovanka traži dom, pa nam pomozite i podelite ovu lepotu", piše uz sliku psa na jednoj od njihovih objava od 26. januara. Delovalo bi kao još jedno udruženje za zaštitu životinja, da ne prete nasiljem i objavljuju preteće poruke: "NE DIRAJ ŽIVOTINJE, NAĆI ĆEMO TE" i "Nekada si sejao Strah, a sada je Strah došao po tebe”.

Vođa grupe je izvesni Pavle Bihali, koji je na svom fejsbuk profilu objavio slike osuđenog kriminalaca Luke Bojovića i ubijenog Radeta Rakonjca uz parole iz vremena dok su obojica bili u Arkanovim "Tigrovima". Na profilu je i fotografija Nikole Bojovića, ubijenog brata Luke Bojovića, kao i slike u kojima pozira u majici sa likom Luke Bojovića i parolom: "Istinom protiv svih".

U video poruci od 10. januara, koja traje skoro sat vremena, Pavle Bihali, vođa grupe, objasnio je kako je udruženje nastalo i dobilo ime.

- Ljudi ne prestaju da nas jašu i siluju zbog imena "Levijatan". Ako stvarno misle da smo sekta, nemam komentar na to. "Levijatan" je sistem državnog uređenja gde svaki čovek se vraća u onaj stadijum gde je čovek čoveku vuk, i ne čini ništa što ne bi da se čini njemu. "Levijatan" se spominje i u knjizi “Mobi Dik”. To je morska neman, životinja je i nema veze sa đavolom i dmeonima - kaže Bihali u on video poruci.

U istoj poruci on priča i o vaspitavanju dece.

- Jedno su deca od tri-četiri godine, drugo magarac od 13-14 godina. Kad vidite da udara, šutira mačku, stavlja joj petardu u d*pe, zavalite mu šamarčinu. Ako nisu od malena vaspitana da vole životinje, ona će ih i maltretirati - odgovorio je Bihali na pitanje izvesne gospođe "Šta raditi kada vidite dete koje maltretira životinje na ulici”.

