NIČE CENTAR MUZIKE: Za dve godine počinje izgradnja Filharmonije u Novom Beogradu!

Novi dom Beogradske filharmonije trebalo bi, prema izabranom projektu, da bude na Novom Beogradu, a gradski urbanista Milutin Folić kaže da se nada početku izgradnje 2019. godine.



Projekat arhitekata Dragana Marčetića i Milana Maksimovića za dizajn dela Bloka 13 u Novom Beogradu, koji je pobedio na konkursu, predviđa da se na temeljima nekada planiranog muzeja revolucije sagradi zgrada Filharmonije.



Konkurs je sproveden krajem prošle godine, a kad je reč o rokovima za samu izgradnju, Folić objašnjava da bi do kraja ove godine trebalo da bude usvojen plan detaljne regulacije, nakon čega 2018. sledi izrada tehničke dokumentacije, a zatim i glavnog projekta.

- Na osnovu toga nadamo se da 2019. godine može da počne gradnja objekta, ali sve zavisi od sredstava - rekao je Folić, koji je bio i predsednik žirija na konkursu.



Za sada nije poznato koliko bi projekat mogao da košta.

- Kako se projekat bude razrađivao, daće nam smernice i koliko će to da košta i koliko će nam biti dostupno, a daće nam smernice i oko toga za koje vreme objekat može da se izgradi - naveo je gradski urbanista.



Na izradi glavnog projekta biće angažovana i strana kuća.

- Ona će se baviti srcem Filharmonije, koncertnom salom, jer za to kod nas nema kuća koje su dovoljno iskusne, a to treba da bude urađeno tako da i gledalac s najudaljenijeg mesta može sve da čuje i vidi - objasnio je Folić.



Prema planu, Filharmonija će imati oko 27.000 kvadrata, sa atraktivnom spoljašnjom koncertnom salom, dok su u drugom delu objekta planirani komercijalan sadržaj i parking sa 1.500 mesta.

Debata

ORIGINAL ILI PLAGIJAT



Pobedničko rešenje podiglo je nedavno buru u stručnom delu javnosti.



Slobodan Maldini, arhitektonski kritičar, i dr Zoran Manević, istoričar umetnosti i arhitekta, tvrde da je buduća zgrada „čist plagijat objekta Opere u Oslu čuvenog biroa Snoheta“, a da je to rešenje osvojilo 2008. i 2009. više svetskih nagrada.

Autor: Fonet