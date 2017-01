OPŠTINA VRAČAR UZ SVOJE GRAĐANE: Otvoren Centar za pomoć u vanrednim situacijama

"Kol centar je non- stop usijan i reagujemo na svaki poziv. Imamo automobil u opštini i idemo i obavljamo šta treba, bez obzira odakle je poziv. Vračar je srce Beograda, ali i ovde ima bolesnih ljudi, koji ne mogu da izađu ni do pekare, do Doma zdravlja, ne mogu da dođu do lekova, potrebni su im recepti", rekao je Nedeljković.

Kaže da se uglavnom radi o starijim ljudima, kao i da na Vračaru živi 15.500 penzionera, od kojih su mnogi bolesni, neki imaju potrebe za hranom, neki probleme sa snegom...

"Takođe, ukoliko je potrebno da se neko odvede do doktora ili da dođe doktor, sa Domom zdravlja Vračar imamo odličnu saradnju i napravili smo da može brzo da se reaguje, što je jako bitno u ovoj situaciji nepogode. Opština to obavi brzo za njih i građani su zadovoljni", ističe Nedeljković.

Prema njegovim rečima, Vračar je organizovano prišao čišćenju snega i leda oko javnih preduzeća, škola, obdaništa, vrtića, oko Treće beogradske gimnazije očišćeno je sve, jer, kako je istakao, ulice i trotoari moraju da budu bezbedni, da ne bi došlo do preloma, iščašenja.

Nedeljković kaže i da ekipe neprestano čiste sneg u prioritetnim ulicama- Bojanskoj, Jovana Rajića, Nebojšinoj, Grčića Milenka, Njegoševoj i da se u tim ulicama saobraćaj odvija kako treba, građani nisu izloženi povredama.

Penzioner Petar Trajković kaže da je kol centar jedna od kvalitetnijih ideja i da je lično zvao nekoliko puta, nakon čega je, kaže, "sledila akcija", što je njemu bilo jako značajno.

"Moj problem je bio pucanje vodovodnih cevi, stara je zgrada, pucaju cevi, morate zvati nekog, ne znate kako, s kim, pa smo preko njih saznali sve što je potrebno, nekako smo to zaustavili i moram da priznam da su uradili dobar posao i moram da ih pohvalim. Od opštine uzeo sam i so da pospem u svojoj ulici, mada vidim više nas penzionera da čistimo, nego mladih, ali dobro", kaže Trajković.

Brojevi telefona kol centra opštine Vračar na kom građani mogu zatražiti pomoć ili se informisati u vezi sa situacijom izazvanom snegom i niskim temperaturama su 011/3081-403 i 011/3081-405.

