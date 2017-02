OTAC JOJ SE SMRZAO, A PORODICA ŽIVI U STRAVIČNIM USLOVIMA Mala Milica je ipak dobila krov nad glavom

Pokojni Nebojša Marković je iza sebe ostavio suprugu i decu koji se mesecima smrzavaju i gladuju. Svedoci ove tragedije bili su baš oni. Otac je legao da spava, a sledećeg jutra zatekli su ga mrtvog. Zaleđenog.

Olivera, Jovana, Jovan i Miljan ona su od dece koja nisu rođena pod srećnom zvezdom. U stvari, ako se “srećnom zvezdom” mogu nazvati normalni uslovi za život. Struja, voda, topli krevet, ovim ljudima su nedostižni.

Ipak, desetogodišnjoj Oliveri tračak nade pružila je učiteljica Jelena Šobot koja je uzdrmala javnost svojim trudom i željom da pomogne ovoj devojčici i njenoj porodici koji se nalaze u uslovima pukog preživljavanja.

Tragom ove priče ekipa Espresa obišla je porodicu Marković. Pogledajte video:

Zatekli smo nerealne uslove za život. Majka Tatjana je bolesna, a smrt supruga samo je dodatno pogoršala situaciju. Pored topline njihovih srca, greje ih samo vatra založena od par dasaka. Ni vreme im ne ide na ruku. Usled kiše i snega, tamo je ogromno količina blata. Ljudi žive zaista bedno. I nije u pitanju samo jedna porodica, već njih mnogo.

Malena Olivera imala je veliku sreću i naišla na ljudsku dobrotu poput one koju poseduje učiteljica Šobot. Svojom akcijom podigla je Srbiju na noge i uspela, konačno, da pobudi i one javne službe koje bi same trebale da se pozabave ovim problemima. S obzirom da nikada do sada nisu primali bilo kakavu vrstu socijalne pomoći.

Pokojni Nebojša je radio u rudniku Trepča odakle je mesečno primao 30 evra i to je bio jedini izvor prihoda. Izbegli iz Kosovske Mitrovice, kako i sami kažu, kada su došli u Beograd sve je krenulo naopako.

Veliki broj građana odazvao se da pomogne Oliveri i njenim njbližima, kako zbog gubitka tako i zbog života sa kojim suočeni. Danas je naša ekipa ipak uspela da ovim klincima izmami osmeh na lice. Od smrti oca se ne oporavlja tako lako, ali i sama pomisao da će konačno osetiti toplinu doma, budi novu nadu u bolje sutra.

Teška životna priča porodice Marković i malene Olivere, koja je zahvaljujući Jelene pridobila i naše simptije naišla je na humanost mnogobrojnih. Te će tako konačno dobiti krov nad glavom koji je za razliku od ovog najlonskog – pravi.

Milica Ignjatović ganuta pričom desetogodišnje Olivere rešila je da ustupi svoj dom Markovićima na privremeno korišćenje. Kada bi bilo više srca kao što je Miličino, bilo bi manje uplakanih očiju kao što su Oliverine.

