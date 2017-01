OVAKO SE RADI ZA PRAZNIK: GSP vozi kao vikendom, pošte danas otvorene do 17, samoposluge do 18 sati Beograd 07:35, 06.01.2017. 0

Foto: Marina Lopičić

Gradski prevoz

GSP na Badnji dan vozi po subotnjem, a na Božić po nedeljnom redu vožnje.

Samoposluge

Tokom novogodišnjih i božićnih praznika svi objekti kompanije Delez Srbija (Maxi, Shop &Go i Tempo) imaju prilagođeno radno vreme. Za Božić, 7. januara radiće samo Maxi supermarketi na Zlatiboru i Kopaoniku, a danas, 6. januara svi objekti biće otvoreni do 18 sati.

Foto: AP/Ilustracija

Idea prodavnice na Badnji dan radiće se skraćeno, do 18 časova osim prodavnice na Kopaoniku čije će radno vreme biti redovno. Za Božić 7. januara Idea objekti neće raditi osim prodavnice na Kopaoniku.Za Badnji dan, Mercator centri će raditi skraćeno, do 18 časova, a sutra će biti neradni dan i za te centre.

Pošte

U petak, 6. januara, pošte koje imaju celodnevno radno vreme radiće do 17 časova, osim Glavne pošte u Takovskoj 2 u Beogradu i pošta na graničnim prelazima, koje rade bez prestanka.U subotu, 7. januara, non-stop će raditi pošta u Takovskoj 2 i pošte na graničnim prelazima, a dve pošte u Subotici (Bajski put 58 i Pere Popovića Age 1) biće otvorene od 8 do 14 časova.

Foto: Beta/Emil Vaš

Tržni centri

Što se tiče tržnih centara u Beogradu, Delta siti će danas, na Badnji dan raditi skraćeno, od 10 do 18 sati. Božić će biti neradan dan, a ostalim danima Delta siti će raditi puno radno vreme. Tržni centar „Stadion na Voždovcu danas će raditi skraćeno, od 10 do 18 sati. Božić - 7. januar biće neradan dan. Ušće šoping centar će danas za posetioce biti otvoren do 18 časova, a sutra na Božić neće raditi. Šoping centar Karaburma će raditi do 18 sati, dok će Božić biti neradan dan.

Otvoreni tržni centar - Novi Beograd („Buvljak") 7. januara neće raditi. Tržni centar „Krnjača" (cvetna pijaca) u subotu će biti zatvoren i neće raditi.

Foto: AP/Ilustracije

Pijace

„Zelene pijace" takođe 7. januara neće raditi. Garaža na pijaci "Zeleni venac" - neće raditi za Božić.

Autor: Tanjug,Foto: Thinkstock