PAŽNJA: GSP sprema rigorozne mere! Evo koje su

Beograđani bi uskoro mogli da očekuju rigoroznije mere kontrole u javnom gradskom prevozu, počevši od ulaska na prednja vrata pa do većeg broja kontrolora i komunalaca u vozilima.



Gradski čelnici su se, po svemu sudeći, na nove mere odlučili nakon saznanja da je GSP u minusu oko 200 miliona dinara, čemu je uzrok, kako prenose beogradski portali, nedovoljno kupljenih karata za prevoz. Nadležni nemaju adekvatno rešenje za ovaj problem, osim da uvedu rigorozne mere.



Navodi se da je najrealnije da Beograđani za nekoliko meseci očekuju ulazak u autobuse, trolejbuse i tramvaje samo na prednja vrata ili uvođenje tolikog broja kontrolora - konduktera da će moći da pokriju skoro sva vozila, što bi zahtevalo zapošljavanje velikog broja radnika. Za koju god varijantu da se nadležni odluče, njeno sprovođenje će, skoro izvesno, sačekati da prvo prođu izbori.



Evo šta se sprema



1. Ulazak na prednja vrata



Putnik s pripremljenom karticom ulazi na prednja vrata, očitava je pred vozačem i prolazi u srednji deo vozila. Ovakvo pravilo, koje je uspešno primenjeno u Novom Sadu i Subotici, nikada nije zaživelo u Beogradu, a bilo je nekoliko pokušaja, pa čak i pre uvođenja bus-plusa, kad su vrata na vozilima bila izlepljena velikim folijama s natpisima „Ulaz“ i „Izlaz“. Mana mu je realna nemogućnost kontrole ulaska i izlaska i stvaranje gužvi.



2. Uvođenje konduktera



Ulazite u autobus na bilo koja vrata, validirate karticu i kondukter dolazi do vas da je prekontroliše. Ako nemate kartu, on će vam prodati papirnu. Kondukter podseća na obavezu plaćanja karte i ne kažnjava putnike, a zajedno s vozačem on je i „domaćin“ autobusa koji je na usluzi putnicima. Uspešna primena ovog sistema zabeležena je u Nišu, ali problem je što zahteva veliki broj radnika. Za 1.200 vozila je, recimo, samo u dve smene potrebno skoro 2.500 konduktera.

Očitajte svoju kartu 3. Veći broj kontrolora



Rešenje slično uvođenju konduktera jer zahteva angažovanje izuzetno velikog broja radnika. Veći broj kontrolora omogućuje bolju pokrivenost linije: od centra do periferije, kao i češće susrete putnika s njima, zbog čega bi vremenom shvatili da je jednostavnije da redovno plaćaju prevoz. Međutim, to bi zahtevalo angažovanje dodatnog broja kontrolora koji nisu zaposleni u „Apeksu“.



4. Komunalci - kontrolori



Komunalni policajci dobijaju aparate za kontrolu karata i legitimišu putnike, a onima bez karte pišu prekršajne kazne. Ova mogućnost predstavljala bi represivnu meru - s jedne strane putnici bi u strahu češće plaćali prevoz, ali bi kao takva mogla da proizvede kontraefekat. Za koju god varijantu da se nadležni odluče, njeno sprovođenje će skoro izvesno sačekati da prvo prođu - izbori.



5. Firme kupuju „markice“



Javno preduzeće za gradski prevoz GSP bilo bi najsrećnije kada bi državna i javna preduzeća imala obavezu da svojim radnicima kupuju pretplatne markice. Ova mera pokazala se kao odlična u vreme najveće krize GSP. Međutim, ona znači i smanjenje mogućnosti izbora putnika. Neko do posla dolazi pešice, automobilom, taksijem, biciklom, minibus ekspresom, nekim drugim prevoznikom, ili mu firma obezbeđuje prevoz.



6. Rampe na okretnicama



Uvođenje rampi za ulazak na stanicu pokazalo se kao veoma dobro u BG vozu. Ko nema validiranu karticu, ne može ni da priđe vozu. Problem je, ipak, što se teško može primeniti na otvorenom. Eventualno bi mogla da se ogradi čitava okretnica ili da se uvedu nadstrešnice zatvorenog tipa.

Autor: E.K.,Foto: Zorana Jevtić,Foto: Nemanja Pančić