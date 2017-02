PORODICI ZARIĆ SE SRUŠIO PLAFON: Preživeli ruski rulet

Samo puka sreća spasla je dvogodišnje dete porodice Zarić na Bežanijskoj kosi, u njihovom stanu u Ulici partizanske avijacije, u zgradi na broju 14.



Pre tri dana u sobi u kojoj je spavala beba iz čista mira je pao plafon.I? Verovali ili ne, niko nije kriv za to!

Plafon u krevetu



- Začula sam ogromnu buku i videla oblak prašine ispod vrata. Utrčala sam u sobu i odsekla sam se: videla sam samo noge koje vire sa kreveta. Dete ni glasa ne pušta. Srećom, sve je bilo u redu, spavao je. A oko njega komadići plafona u krevetu - potreseno govori Maša Zarić, majka dvogodišnjaka koji je čudom prošao nepovređen.



Ono što se desilo je bio „ruski rulet“.

- Pozovem firmu koja je gradila zgradu i kažem da se obrušio plafon u sobi u kojoj mi spava dete, a žena mi kaže: „I?“ Moje traume će proći, ali šta ako se ovo desi nekom drugom, ova firma je samo ovde izgradila tri identične zgrade - pita se Maša, koja će se, kako kaže, boriti da se ovo ne desi nijednoj drugoj mami.

Direktora nema



Obratila se Maša i Gradskom stambenom preduzeću, ali su joj rekli da nisu nadležni „jer se plafon nije obrušio zbog zemljotresa ili poplava“. Pozvala je komunalnu policiju, koja ju je uputila na komunalnu inspekciju. Ujutru joj je saopšteno kako njen slučaj za njih. Otišla je i u građevinsku inspekciju, koja ju je poslala kod pravnika. On joj je savetovao da unajmi advokata i tuži firmu koja je izgradila zgradu.



U firmi koja je izgradila pomenutu zgradu nismo uspeli da dođemo do odgovora šta se desilo.

- Ne mogu da vam dam nikakve informacije, žena jeste zvala, ali još nema nikakve pismene žalbe - rekla nam je službenica na centrali, koja nije mogla da nas uputi na direktora ili nekog odgovornog u firmi koji bi nam dao adekvatan odgovor. Kaže, nisu u firmi.



Ekipa Espresa

