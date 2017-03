PUNOLETSTVO OPŠTINSKE AKCIJE „BEBAMA NA DAR“

Na samom početku, predsednik opštine Stari grad, Marko Bastać pozdravio je Ivanu Todorović i tom prilikom se zahvalio na prilici da upozna predstavnicu prve generacije beba kojima je opština poželela dobrodošlicu na svet.



- Često usled teškog vremena u kom živimo zaboravljamo na prave vrednosti. Svako novorođenče i svako dete je vrednost Starog grada. Drago mi je da akcija „Bebama na dar“ opstala sve ove godine i ulazi u svoje punoletstvo – rekao je prvi čovek opštine i istakao da se od programa namenjenih najmlađim Starograđanima neće odustajati, bez obzira na finansijske poteškoće koje opština ima.



Osim što je izrazio zahvalnost na Ivaninom prisustvu, Marko Bastać je istakao da mu je čast da je opština ugostila "vunderkinda" kao što je ona.



Ivana Todorović je danas srednjoškolka završne godine Savremene gimnazije na Neimaru, u kojoj se kompletna nastava odvija na engleskom jeziku. Želja joj je da upiše neki od prestižnih univerziteta u inostranstvu, Stenford ili Harvard. Kaže da je poziv iz opštine prijatno iznenadio i naglašava da je divan osećaj biti danas u opštini.



- Osećam se ponosno što živim na Starom gradu i što sam ponovo, posle osamnaest godina ovde – rekla je Ivana, zahvalila se na poklonu i pažnji, te poručila malenim Starograđanima da slušaju svoje roditelje, jer su im oni najveća podrška u životu. Kada upiše neki od inostranih univerziteta, Ivani će najviše nedostajati kraj u kom živi, a to je Dunavski kej, jer obožava šetnje uz reku i duh Donjeg Dorćola.



Uspešnost ove akcije pohvalili su i roditelji

- Bila sam zaista, izuzetno i prijatno iznenađena kad sam dobila poziv. Nisam imala pojma da ćemo dobiti poklon čestitke i baš sam se obradovala divnoj pažnji naše opštine. To je njegov poklon - rekla nam je mama Nataša Jovanović (39) pokazujući na petomesečnog Efraima koji veselo mahao ručicama u naručju tetke Belamire, dok je njegov deka Momir Jovanović, poželeo da se akcija i u buduće nastavi.



Porodica Jovanović je u "punom sastavu" prošetala sa Doroćola, iz Solunske ulice do opštine. Maleni Petar u naručju mama Nataše, a sestre Tijana (4) i Danijela (6) držeći za ruke tatu Darka.- Za Petra ćemo sigurno kupiti pelene i još neophodnih stvari. Imamo troje dece, pa se snalazimo. Mlađa Tijana nasleđuje stvari od Danijele, a za Petra moramo sve ponovo da kupujemo, pa će novac od opštine dobro doći - kaže mama Nataša i uz reči zahvalnosti dodaje da je drugi put ovim povodom u opštini, jer je poklon čestitku pre tri godine dobila i Tijana.



Opština Stari grad je danas nagradila 170 porodica koje su tokom prethodne godine dobile prinovu, a kako je to samo polovina od ukupnog broja beba rođenih 2016. uskoro se očekuje još jedno okupljanje najmlađih Starograđana. Gradska opština na osnovu spiska koji dostavlja patronažna služba Doma zdravlja Stari grad šalje pozive roditeljima, a oni koji nisu bili u prilici da prisustvuju svečanoj dodeli čestitki, svoj poklon mogu preuzeti svakog radnog dana od 13 do 15 časova u kancelariji 38 na drugom spratu opštinske zgrade u Makedonskoj 42.

