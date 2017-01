RODITELJI DOŽIVELI ŠOK: Instruktor skijanja im izgubio ćerku (6)! Pronađena sama na stazi!

Zimovanje jedne porodice iz Beograda u bugarskom ski-centru Bansko pretvorilo se u pravu noćnu moru jer im je, kako tvrde, instruktor škole skijanja izgubio šestogodišnju ćerku.



Incident, koji se na sreću dobro završio, dogodio se juče po podne, kad su se deca vratila u hotel sa učiteljem skijanja, ali među njima nije bilo ove devojčice.



Instruktor Saša

- Došli smo u Bugarsku na zimovanje, koje je uključivalo i školu skijanja. Deca su otišla sa instruktorom Sašom na skijanje, a u hotel su se vratila u 14.30. Kao i svakog dana, čekali smo ih ispred hotela, kad smo shvatili da naše dete nije u grupi. Pitala sam instruktora gde je moja ćerka, a on mi je odgovorio da ju je ostavio s nekom ženom iz Vranja. Nisam mogla da verujem šta sam čula. Pitam ga ponovo: „Zašto?“, a on se uhvatio za glavu i pobegao - Beograđanka M. S. opisuje nevolju koja ju je snašla u Bugarskoj.



Ona kaže da je vikala za instruktorom, ali da je on napustio hotel.

- Doviknula sam mu: „Gde ćeš? Gde mi je ćerka, čoveče? Koja, bre, žena? Gde si je ostavio?“ Kazao je samo: „Ja sam kriv“.



M. S. naglašava da je bila očajna jer je ski-staza od hotela udaljena petnaestak kilometara.



Sati pakla



- Zvala sam policiju, supruga i neke prijatelje, svi su krenuli da je traže. Svašta mi je prošlo kroz glavu, tu ima mnogo ljudi, moglo je svašta da joj se desi. Tek posle sat vremena jedan prijatelj mi je javio da ju je pronašao samu na jednoj od staza. Nemam reči da opišem svoje i suprugovo stanje, ovo je strašno, ćerka je takođe istraumirana jer je bila sat vremena sama na onom snegu. Agenciju i školu skijanja treba kazniti, zatvoriti, spasti ljude od njih - kaže revoltirana žena.



Dodaje da je nedopustivo i to što im se niko od predstavnika agencije nije obratio.

- Svi su se razbežali, niko s nama nije hteo da priča. Želimo da se sazna da se ne vodi računa o gostima... Svi imamo decu, ovo je moglo da se desi bilo kome. Ne želimo da iko doživi ovo što smo mi doživeli na tom zimovanju - zaključuje M. S.

Agencija

ZASAD BEZ KOMENTARA



Marko Dimitrijević, direktor agencije „Ski end sun“ iz Niša koja je organizovala zimovanje ove porodice, kazao je da je upoznat sa ovim događajem, ali da još ne može da ga komentariše.

- Čuo sam da neko ima primedbi, ali ne znam tačno o čemu je reč. Dok ne pribavimo sve informacije, ne možemo da komentarišemo taj događaj - saopštio je Dimitrijević.

Milica Milovanović

Autor: Foto: Milica Milovanović