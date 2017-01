SPLAVOVI I BARŽE UGROŽAVAJU MOSTOVE: Nemarnim vlasnicima DRAKONSKE kazne do dva miliona!

Sante leda na Dunavu uništile su juče splavove u blizini Zemunskog keja, kao i marinu 4. jul. Uporedo s tim, sante su pokrenule i barže s borčanske strane, pa su četiri barže nalegle na stub mosta „Mihajlo Pupin“.



Podsetimo, led na Dunavu je tokom dočeka pravoslavne Nove godine udario u splav „Akapulko“, nakon čega je došlo do sudara ostalih splavova u nizu. Pomoćnik ministra za inspekcijski nadzor u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Leposava Sojić istakla je juče ovim povodom da vlasnici splavova i marina mogu očekivati veliki broj prijava zbog neodgovornog ponašanja, kao i kazne.

- Vlasnici plovnih objekata moraju da počnu da vode računa o svojoj imovini i poštuju upozorenja - kazao je juče i pomoćnik ministra za vodni saobraćaj u istom ministarstvu Veljko Kovačević.

Česte kontrole



Prema njegovim rečima, i dalje je veliki broj čamaca u vodi, kao i ljudi, pa su juče jedva spasli jednog ribara koji je hteo da plovi po ovim uslovima.

- Apelujemo na sve građane, ako nisu u novembru zaštitili imovinu, da ne ugrožavaju svoje živote sada u januaru - poručio je Kovačević.



Sojićeva je, znajući za loše navike vlasnika splavova, a posebno komercijalnih splavova i marina, najavila česte kontrole, koje su mnogima zbog nepoštovanja propisa već donele i privremenu zabranu obavljanja delatnosti.

- Pred Novu godinu smo, zbog bezbednosti i proslava, obavili intenzivnu kontrolu. Za četiri objekta doneto je rešenje o četiri zabrane rada, jer nisu ispunjavali uslove. Jedan je dobio i prijavu za prekršaj, jer je i pored zabrane obavljao delatnost - navela je Sojićeva novinarima.

Visoke kazne



Istakla je da ovih dana inspekcije pojačano rade kako u Beogradu tako i u ostalim sektorima Dunava.

- U Beogradu su kontrolisani vlasnici splavova kojima je zabranjeno obavljanje delatnosti po našim rešenjima, a koji nisu po njima postupali. Krajnje neodgovorno i neozbiljno ponašanje će dovesti do podnošenja prekršajnih prijava sa kaznama od 200.000 do dva miliona dinara - upozorila je ona.



Prema njenim rečima, inspekcija s lučkom kapetanijom obilazi sve splavove koji su imali zabranu, a nisu je ispoštovali. Oni će dobiti nove prijave, ističe. U Apatinu je, usled leda, došlo do loma putničkog pristaništa.

Probijanje spas za reke sa severa

DVA LEDOLOMCA STIŽU IZ MAĐARSKE





Dva ledolomca iz Mađarske aktivirana su juče kako bi, uz ledolomac „Greben“, pomogli da se razbiju tri ledena čepa formirana na Dunavu, izjavio je pomoćnik ministra za vodni saobraćaj Veljko Kovačević. Najveći ledeni čep formiran je kod Dalja, dok je drugi formiran kod Belegiša, a treći uzvodno od Pupinovog mosta, objasnio je Kovačević i dodao da su se zbog toga Srbija, Hrvatska i Mađarska usaglasile o hitnom aktiviranju ledolomaca iz Mađarske. On kaže da stubovi Pupinovog mosta, iako su neke barže već udarile u njih, nisu ugroženi.

- Očekujem da će mađarski ledolomci najverovatnije u ponedeljak stići do Apatina, a nakon toga produžiće do Dalja kako bi razbili čepove - rekao je on danas novinarima kod Pupinovog mosta i dodao da će uz srpski ledolomac „Greben“ i brod „Bor“ situacija do utorka biti stabilizovana, te da više neće biti čepova.

Autor: Foto: N1