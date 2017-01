STARI GRAD - SIGURNA KUĆA ZA PSE LUTALICE

Gradska opština Stari grad poziva sve sugrađane da napuštene pse dovedu do opštinske zgrade u Makedonskoj 42 gde će im biti obezbeđen privremeni smeštaj.

Tokom hladnog talasa koji je zahvatio Beograd i Srbiju, čineći sve da se što manje zadržavamo napolju, neretko zaboravljamo na životinje kojima su beogradske ulice jedini dom. Zbog toga je Gradska opština Stari grad ispred opštinske zgrade instalirala privremene kućice za pse i pozvala građane da pse lutalice dovedu do opštinske zgrade, gde će im biti obezbeđen smeštaj za ove hladne dane.



Podstaknuti činjenicom da i pored brojnih humanih građana, udruženja i organizacija, koje brinu o životinjama, mnogi ulični psi ovih dana jedva preživljavaju, odlučili smo da u okviru opštine otvorimo mini-prihvatilište za ljubimce. Pored toplog smeštaja, obezbedićemo im i neophodnu hranu – poručuje predsednik GO Stari grad Marko Bastać i poziva građane da napuštene pse dovedu do opštinske zgrade u Makedonskoj 42.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Promo